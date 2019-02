Ancelotti | Due punti persi Hamsik? Salutato giovedì

Napoli - Ancelotti : "Due punti persi - meritavamo di vincere" : "Risultato ingiusto. Abbiamo perso due punti che meritavamo per quello che abbiamo fatto". Carlo Ancelotti non riesce a nascondere la delusione dopo il pareggio del Napoli a Firenze. "E' stata una ...

Milan-Napoli - Ancelotti : “Noi condizionati da due situazioni in contropiede” : Milan-Napoli 2-0 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Rai Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia: “Napoli non all’altezza della situazione. Partita condizionata da due situazioni in contropiede su palle lunghe, poi abbiamo provato a recuperarla ma il Milan era molto chiuso. In […] L'articolo Milan-Napoli, Ancelotti: “Noi condizionati da ...

Giudice Serie A - Politano e Benassi fermi due turni! Graziato Ancelotti : Arrivato il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo inerenti le decisioni prese dopo l’ultima giornata di campionato.E’ tempo di bilanci per la Serie A. Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 29 gennaio 2019, ha comunicato le decisioni inerente multe e squalifiche comminate a società, giocatori, allenatori ...

Napoli - Ancelotti : "Battere la Juve obiettivo lontano - vicino due volte a tornare al Milan" : Carlo Ancelotti svela come motiva il Napoli ad inseguire la Juventus : "Se dico 'impegniamoci per batterla' diventa un obiettivo troppo lontano , meglio cercare il confronto con te stesso: voglio una ...

Napoli - la confessione di Ancelotti : “Vicino al ritorno al Milan in due occasioni” : Sulle pagine del Corriere della Sera si può trovare l’intervista fiume rilasciata da Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli. Sulla Serie A: “C’è una buona qualità di gioco. Ci sono giovani interessanti e un nuovo presidente federale con le idee chiare. La Serie A è allenante in chiave tattica, dove il dettaglio fa ancora la differenza, lo è meno da un punto di vista fisico, visti i ritmi“. Sul Napoli: “È ...