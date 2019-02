Alberoni | In amore dite sempre la verità

huffingtonpost

(Di sabato 9 febbraio 2019) L'incontro con il professor Francescoè un intervento chirurgico a cuore aperto. La sua voce pacata e carezzevole scava e scuote l'animo. È come lasciarsi spogliare rimanendo vestiti. Lui legge oltre le corazze, oltre un'impostazione rigorosa, oltre quel look minimal e total black.«Perché si veste di nero?», mi chiede.Mi spiazza, e da brava milanese vorrei rispondergli: «Perché fa fine e non impegna, professore...», ma no è ovvio che no, cerco una risposta più azzeccata e profonda. Taccio.Mi sorprende con una semplice e autentica considerazione: «Perché voi milanesi vestite tutti di nero».E, nella sua casa, nel cuore della mia Milano, a dirla tutta, conosco il Professore e incontro me stessa.Cosa si intende con la parola ""?Con la parolasi intende tutto da Santa Teresa ...