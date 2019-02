Omicidio Anna Piccato | c' è la confessione del muratore | Uccisa per tre euro

Annamaria Franzoni libera con tre mesi d'anticipo. Fu condannata a 16 anni per l' Omicidio del figlio. I legali : «Vuole l'oblio» : Annamaria Franzoni è una donna libera . condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni , a Cogne il 30 gennaio 2002 (nella foto, la villa dove venne ucciso...

Annamaria Franzoni è libera - ha scontato la pena : fu condannata a 16 anni per l' Omicidio del figlio : Annamaria Franzoni è una donna libera . condannata nel 2008 a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele di tre anni , a Cogne il 30 gennaio 2002, nelle scorse settimane, apprende l'ANSA,...

Lascia morire figlio di 4 mesi sul dondolo tra vermi e feci - mamma condannata per Omicidio : La giovane mamma di venti anni ha abbandonato il piccolo non cambiandogli il pannolino e facendogli mancare persino cibo e acqua fino alla sua terribile morte tra vermi ed escrementi. Per lo stesso motivo era stato già condannato il compagno e padre del bimbo.Continua a leggere

In Cile sei persone sono state condannate per l’Omicidio dell’ex presidente Frei Montalva - nel 1982 : In Cile sei persone sono state condannate per l’omicidio dell’ex presidente Frei Montalva, nel 1982. Quando fu ucciso, Montalva – che era stato presidente dal 1964 al 1970, quando fu eletto Salvador Allende – stava diventando il principale oppositore politico del dittatore Augusto