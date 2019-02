L’entry-level LG K12+ al fianco di LG G8 e V50 ThinQ 5G | i dettagli

optimaitalia

(Di venerdì 8 febbraio 2019)Atteso per il 24 febbraio il top di gamma LG G8, data la conferenza che il colosso coreano ha programmato per quella giornata a margine del MWC 2019. A quanto pare il dispositivo non sarà il solo protagonista della festa, cui dovrebbero partecipare anche LG V505G, il primo terminale del brand asiatico compatibile con il nuovo standard di rete, ed un entry-, conosciuto come LG.Dopo aver a lungo parlato delle caratteristiche di LG G8(non ultime quelle portate alla vostra attenzione nella giornata di ieri, ed essenzialmente concentrate sulla possibile adozione, da parte del portatile, di un sensore 3D ToF per la fotocamera anteriore), adesso ci concentreremo proprio sulle specifiche del device di fascia bassa, chiamato a sostituire l'attuale LG K10 2018.Quest'ultimo device monta un display in formato 16:9 con risoluzione HD, un processore MediaTek ...