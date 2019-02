Eccezionale salvataggio a largo delle coste liguri | encomio per l’equipaggio di un

meteoweb.eu

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Oggi, presso la Capitaneria di porto di La Spezia, si è svolta la cerimonia di consegnaonorificenze tributate a due militari della Guardia costiera, protagonisti di un coraggiosoal: il Tenente di Vascello Marco Cantù e il 2° Capo Scelto Marco Savastano hanno ricevuto l’importante riconoscimento dal Comandante Generale del CorpoCapitanerie di porto – Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni Pettorino.Era il 28 febbraio 2017, quando a circa 26 miglia a sud di Genova, a causaavverse condizioni meteorologiche, una piccola imbarcazione a vela e il suo conducente, partiti da Imperia e diretti in Corsica, finivano alla deriva in completa balìaonde.La Direzione Marittima di Genova, appresa la richiesta di aiuto, disponeva l’invio in zona di una nave che si trovava nelle vicinanze, di una motovedetta e di ...