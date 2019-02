BE | confermata condanna a sciatore scontratosi su pista con bambina

Di Tav non se ne deve parlare : confermata la condanna al giornalista - ... - : ... in realtà ha visto la partecipazione pacifica di decine di persone di ogni età ed organizzazione politica o sociale. L'azione si è svolta a volto scoperto, suonando il citofono e facendosi aprire. ...

Omicidio ambulante marocchino : condanna confermata a 30 anni per Marco Barba

Myanmar - confermata condanna reporter : 10.05 confermata in appello la condanna a 7 anni di carcere ai 2 giornalisti della Reuters accusati di "attentato alla sicurezza dello Stato" per un'inchiesta sui massacri dei musulmani Rohingya perpetrati dall'esercito birmano. "Il verdetto di prima istanza non è sbagliato ed è conforme alle leggi in vigore", ha detto il giudice dell'Alta Corte di Giustizia. "Così abbiamo deciso di respingere il loro appello", ha aggiunto nell'aula di ...

Myanmar - confermata la condanna per i due giornalisti Reuters : Questo caso sta vivendo un forte impatto in tutto il mondo, la liberta' delle organizzazioni di difesa di stampa, le Nazioni Unite e di molti paesi occidentali chiedono da mesi il pagamento dei ...

Amal Fathy - farsa giudiziaria in Egitto : confermata la condanna per la moglie del consulente dei Regeni : Appello respinto. Ieri sera una Corte d’appello egiziana ha confermato la condanna a due anni di carcere inflitta a fine settembre ad Amal Fathy per aver denunciato, in un video pubblicato su Facebook, le molestie sessuali da lei subite e aver criticato il governo per il mancato contrasto alla violenza di genere. Per quel post, che non conteneva alcun incitamento alla violenza, Amal Fathy era stata accusata di “diffusione di notizie ...

BE : confermata condanna rapper per canzone anti Rickli

Sparò e uccise ladro - confermata la condanna : "Ha preso la mira" : Secondo i giudici non si è trattato di "legittima difesa". Il paese di Serle si è schierato dalla parte di Mirko Franzoni

Abusò della figliastra per anni? Condanna confermata in Appello per un commerciante

Piervincenzi - confermata condanna Spada : 17.23 confermata in Corte d'Appello la condanna a 6 anni di reclusione per Roberto Spada per la testata a Daniele Piervincenzi,giornalista del programma Rai "Nemo". L'esponente della "famiglia" di Ostia è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza privata e lesioni aggravate dal metodo mafioso. Stralciata dal processo la posizione del guardaspalle di Spada, Ruben Nelson Del Puerto, che aggredì l'operatore Edoardo Anselmi mentre filmava ...

confermata condanna a 6 anni per Roberto Spada dopo testata : Roma – La prima sezione della Corte d’Appello di Roma, presieduta da Bruno Scicchitano, ha confermato la condanna di primo grado (comminata a giugno scorso) a sei anni di reclusione per Roberto Spada, che nel novembre del 2017 diede una testata al giornalista della trasmissione Rai ‘Nemo’, Daniele Piervincenzi. L’esponente della famiglia di Ostia e’ stato quindi nuovamente ritenuto responsabile dei reati di ...