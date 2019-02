Twitter | bene utili e ricavi ma cinguettii in calo | utenti sotto le attese

EA pubblica la scaletta per il lancio di Anthem e Twitter non la prende bene : EA ha publbicato su Twitter il suo programma per il lancio di Anthem, provocando la reazione non propriamente positiva del popolo del social network.Come riporta VG247 infatti è stata svelata la scaletta contenente le diverse date di lancio del gioco, suddivise tra Accesso Anticipato, demo e pubblicazione ufficiale in negozio. Si tratta di uno schema, a prima vista, del tutto peculiare, come se l'intenzione fosse quella di rendere "un puzzle" ...