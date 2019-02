Salvini | Non vogliamo litigare con nessuno | siamo disponibili a vedere Macron

Migranti - sindaco Mineo : Salvini Non dimentichi il territorio : Mineo, Catania,, 7 feb., askanews, - "Dal ministro Salvini vorrei un riconoscimento per il nostro territorio che è stato così pesantemente violentato dallo Stato indipendentemente dai governi che si ...

Salvini A PROCESSO?/ Il giurista : ecco perché M5s non può far cadere il governo : Le opposizioni, politiche e mediatiche, sperano che il governo cada sul caso Diciotti. Un errore nel quale M5s non deve cadere

Sen. Damiani - FI - : "Di Maio-Salvini? Un'alleanza che non ha punti di convergenza" : Che Salvini e Di Maio siano su posizioni molto lontane rispetto alla TAV non credo possa stupire qualcuno: la Lega per forma mentis ed elettorato ha una visione positiva dell'economia di mercato, ...

Caso Diciotti - Salvini : 'non chiedo aiutini - ho difeso l'interesse dell'Italia' : "Sento il dovere di precisare - scrive il presidente del Consiglio - che le determinazioni assunte in quell'occasione dal ministro dell'Interno sono riconducibile a una linea politica sull'...

Recessione - la colpa non è di Salvini e Di Maio. Se ‘allarghiamo lo sguardo’ è tutto fermo : L’Italia è entrata in Recessione, ma la maggior parte della colpa è di Donald Trump, non di Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Diamo insomma al governo una pezza d’appoggio macro, una volta ogni tanto. Le chiacchiere stanno a zero, no? Lasciamo parlare i “fondamentali”. Anche se è vero che l’esecutivo Conte spende molto del suo soft power mediatico con la testa alle Elezioni europee di maggio (Lega e M5S sono il primo ...

"Non processiamo Salvini" i cinque stelle sul web : Il si od il no potrebbe allungare la vita del Governo od accorciarla. Da oggi i preliminari che porteranno alla decisione sul caso "Diciotti" o, per meglio dire, sull"assecondare o no, la volontà della magistratura di non dar credito alla motivazione di Salvini: l"ho fatto per interesse pubblico. Una maggioranza di italiani si sono già espressi, non da meno gli elettori dell"ala giustizialista dell"esecutivo Conte, il movimento cinque stelle, ma ...

'Sulla Diciotti non chiedo favori o aiutini a nessuno' - dice Matteo Salvini : Sulla vicenda Diciotti 'non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza'. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ai microfoni di Radio Anch'io. 'La politica deve decidere se ho agito nell'interesse del mio paese - ha detto il ministro - lascio che tutti leggano le carte, non chiedo favori o aiutini a nessuno, ognuno voterà secondo coscienza. Il ...

Stime sul Pil - Salvini : «Non ci hanno mai beccato - vedremo l'anno prossimo» : Secondo voi, se rimetti nelle tasche degli italiani 20 miliardi di euro l'economia va indietro o va avanti? Ci troviamo l'anno prossimo e vediamo se avevamo ragione noi o avevano ragione gli ...

Matteo Salvini - la difesa sul caso Diciotti arriva in Giunta. "Non chiedo aiutini a nessuno" : È il giorno della memoria difensiva di Matteo Salvini alla Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato. Memoria difensiva già in parte rivelata ieri sera ai media.Salvini, intervenendo a Radio Anch'io sul cas Diciotti, afferma: "Tutti leggano le carte, non chiediamo favori e aiutini a nessuno. Ricordo che non si voterà se Salvini è colpevole o innocente. Bisognerà capire se l'ho fatto ...

Diciotti - Salvini : “Mi hanno votato per ridurre sbarchi”. Berlusconi : “M5s non ha ancora deciso. Davvero leale…” : “Mi sembra evidente a chi ascolta che il blocco degli sbarchi fosse uno dei motivi per cui gli italiani mi hanno votato. Ho agito in maniera trasparente, insieme a tutto il Governo”. Nel giorno in cui la Giunta per le Immunità del Senato si riunisce per esaminare la sua memoria difensiva, Matteo Salvini apre la giornata intervenendo a Radio anch’io su Rai Radio1. “La politica deve decidere se ho fatto quel che ho fatto ...

Salvini ha depositato la sua memoria "tecnica e non politica" sul caso Diciotti : Una memoria "tecnica e non politica" in cui si afferma che Matteo Salvini ha agito per "preminente interesse pubblico" non per sua "iniziativa politica personale" ma seguendo una strategia di governo ben definita e coordinata, coerente con il contratto di governo, in un caso in cui sono risultate evidenti le "responsabilità e le omissioni" da parte di Malta e le richieste di interventi di "solidarietà" inoltrate dall'esecutivo italiano alle ...