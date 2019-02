Salvini nella trappola del Cambiamento

Perché la decisione sul processo a Salvini segna "un prima e un dopo" nella storia M5s : C'è una spaccatura nettissima sul caso Diciotti in casa M5s: il voto sull'autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo...

Matteo Salvini : “Rivedere il progetto. Addio a tre milioni di tonnellate di CO2” : «Non mi farete mai litigare con i 5 Stelle. La stabilità di governo non è messa in discussione. Sono fiducioso che la Tav si faccia. Ragioneremo con pacatezza e, come facciamo sempre, troveremo un compromesso. Anche sul decreto sicurezza in un primo momento non eravamo d’accordo su alcuni punti, ma poi abbiamo trovato una soluzione condivisa. E pot...

Resort incendiato tre volte in 10 giorni nella Sibaritide - appello del proprietario a Salvini : '500 posti di lavoro a rischio' : ... proprietario del Minerva Club Resort nella Sibaritide, che lancia un appello al ministro dell'Interno Matteo Salvini - appare quello di deprimere l'economia del territorio e più in generale colpire ...

No Tav - palle di neve e manganellate al cantiere di Chiomonte : “Salvini colluso con i poteri forti” : Momenti di tensione tra i manifestanti no Tav e le forze dell’ordine a Chiomonte meta, questa mattina, di una visita del vicepremier Matteo Salvini. Una cinquantina di manifestanti, che si erano dati appuntamento alla centrale di Chiomonte, hanno tentato di forzare un varco del cantiere ma le forze dell’ordine schierate hanno impedito che si avvicinassero. L’accusa dei manifestanti al vicepremier leghista: “Salvini colluso con i ...

Brindisi per la Tav. Matteo Salvini a Chiomonte - nella pancia della Torino-Lione : Un vino piemontese per brindare in mezzo agli operai dentro il tunnel di Chiomonte nel giorno del big snow: "Lo vedete? Eccolo qui, il tunnel dei lavori della Tav c'è. Non è un campo di grano". E Matteo Salvini oltre a parlare qui dentro, da un palchetto montato per il suo arrivo, si ferma anche a bere. Bicchieri in alto ed ecco l'ennesima provocazione del vicepremier leghista indirizzata all'alleato e pari grado Luigi Di Maio. Lo ...

Antonella Clerici : "Inviterei Matteo Salvini a cena per fare un dispetto alla Isoardi" : Antonella Clerici torna a parlare di Elisa Isoardi, sua erede al timone della trasmissione "La prova del cuoco". La conduttrice, ospite di Fiorello su Radio Deejay nel varietà "Il Rosario della sera", alla domanda "Cosa pensi della Isoardi?", ha risposto: "Tutto il bene possibile. Poveretta, ha un'eredità impegnativa". Una risposta apparentemente diplomatica, dunque. Anche se la vera frecciata alla collega è arrivata in un ...

Diciotti : tempi lunghi nella Giunta sull'autorizzazione a processare Salvini : Prima riunione della Giunta per le immunità del Senato. Cinquestelle divisi sul voto, nonostante il vertice notturno con Di Maio. Salvini sarà sentito entro 7 giorni, per la decisione bisognerà ...

Matteo Salvini - i centri sociali fanno irruzione nella scuola della Lega a Napoli : I "democratici" dei centri sociali assaltano la scuola di formazione della Lega. accade a Napoli, dove i dirigenti della Campania e del Sud del Carroccio si sono riuniti all'Hotel Ramada. Per l'occasione gli antagonisti hanno tentato di sfondare le porte e interrompere il summit con striscioni e cor

Venezuela : Di Battista contro Salvini. Lite nella maggioranza : Nuova Lite nella maggioranza. Casus belli questa volta è la delicata crisi Venezuelana con il ministro dell'Interno Matteo Salvini che si dice d'accordo con la linea dura espressa dall'Ue contro ...

Una settimana di politica in due minuti : Banfi nella commissione Unesco - i fischi a Bonafede e i guai di Salvini : La nomina di Lino Banfi come componente dell’Assemblea della commissione nazionale Unesco, con la relativa ridda di commenti e reazioni (da Salvini a Renzi). Poi le contestazioni al ministro Bonafede in Aula, durante il suo discorso sulla corruzione. Per finire poi con il caso Diciotti, che torna d’attualità con la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Una ...

Perché nessuno - nemmeno i giudici - crede davvero nella condanna di Salvini : A proposito dell’autorizzazione al processo contro il ministro Salvini tutta l’attenzione si concentra sul voto del Senato e le sue possibili varianti tattiche ed è giusto che sia così ma c’è tempo. Intanto qui si resta concentrati su un aspetto extra parlamentare della faccenda, aiutati dagli artic