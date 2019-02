Razzismo | Gucci costretta a ritirare un maglione dal mercato

ilgiornale

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La tanto apprezzata marcaè stataa fare dietrofront e adalun suoche secondo le critiche ricordava molto la pratica del "Blackface" tanto in voga negli States e quindi l'accusava diIl maglioncino presentava un collegamento ad una sorta di passamontagna che andava a coprire per metà il viso facendo uscire la bocca da due labbra rosse e carnose su uno sfondo nero. Secondo gli statunitensi, in particolare la parte di colore americana, proprio quel particolare ricordava molto la pratica del "Blackface". La notizia è stata riportata dal Guardian, che svela anche il prezzo che si aggirava intorno agli 890 dollari quindi circa 780 euro. Balaclava knit top by. Happy Black History Month y"all. pic.twitter.com/HA7sz7xtOQ- Rashida (@fuckrashida) February 6, 2019In realtà la terminologia adatta sarebbe "Darky" negli States, consiste nel ...