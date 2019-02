Paura nei cieli | l' aereo colpisce un uccello e il motore prende fuoco in volo

Migranti - De Corato : "I clochard italiani dormono per strada per Paura dei tanti stranieri nei centri di ricovero" : "Ci sono molti italiani che dormono all'aperto piuttosto che andare nei centri di accoglienza del Comune di Milano perché c'è un'elevata presenza di stranieri negli storici centri che ospitavano i clochard . Alcuni muoiono fuori di freddo perché hanno paura di essere derubati". La denuncia è di Riccardo De Corato , assessore regionale alla Sicurezza e Immigrazione, intervistato dall'Agi. Secondo l'ex vicesindaco meneghino "i senzatetto italiani ...

Paura Ufo a New York : esplosione e grande luce azzurra nei cieli. Ma il sindaco rassicura : "Nessuna invasione aliena" : Momenti di Paura a New York dove l'esplosione di un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens, non solo ha fatto tremare le case della zona gettando nel ...