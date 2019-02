Nelle Filippine c’è un’epidemia di morbillo

Il genocidio dei cristiani Nelle Filippine (che non commuove i tg) : È genocidio di cristiani: 27 morti nelle Filippine, dove da anni i musulmani radicali di Abu Sayaf prendono di mira i fedeli cattolici. Due bombe sono esplose ieri mattina in una cattedrale sull'isola di Jolo, nelle Filippine, durante la messa della domenica. I terroristi appartengono a un gruppo vi

F1 : Liberty Media pensa all’organizzazione di un GP Nelle Filippine. Sul tavolo anche un secondo round in Cina : Liberty Media, colosso delle telecomunicazioni che gestisce da qualche tempo il Circus della Formula Uno, è sempre in fermento, cercando nuove soluzioni e nuove idee per rendere maggiormente appetibile e vendibile il prodotto. E’ per questo, secondo quanto viene riportato dal quotidiano “The Independent”, che un possibile GP nelle Filippine sarebbe in cantiere. Non è un mistero che la più importante categoria ...

Inondazioni e frane Nelle Filippine : la tempesta “Usman” ha causato almeno 85 morti : La tempesta Usman ha causato almeno 85 morti nelle Filippine: lo hanno reso noto le autorità. Le piogge torrenziali hanno causato Inondazioni e innescato smottamenti e frane. La popolazione è stata colta impreparata dalla depressione tropicale Usman perché non è stata classificata come tifone, e di conseguenza non era stata emessa allerta. Inoltre, durante le feste natalizie molti non hanno preso le precauzioni abituali nell’arcipelago, ...

Terremoto di magnitudo 7.1 Nelle Filippine : rientrato allarme tsunami : E' rientrato l'allarme tsunami nelle Filippine colpite stamattina da una forte scossa di Terremoto di magnitudo 7.1. Diramato dopo la scossa.

Sisma e allerta tsunami Nelle Filippine : ANSA, - ROMA, 29 DIC - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7 è stata registrata al largo delle Filippine ed è stata emessa un'allerta tsunami. Secondo i dati del servizio geologico statunitense ...