' Mostro di Foligno' trasferito in una Rems in Sardegna | ora costi a carico della Asl sarda

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Ora è ufficialmente residente in, a Capoterra, e la retta del suo soggiorno in una– 400 euro al mese – sarà pagata dalla Regione. Luigi Chiatti, il geometra ora cinquantenne, che si era definito il “di”, per aver ucciso brutalmente due bambini di 4 e 13 anni, Simone Allegretti e Lorenzo Paolucci, ora è ufficialmente residente in. L’uomo infatti, dopo aver scontato trent’anni di carcere per il brutale duplice omicidio, nel settembre del 2015 era statonella comunità protetta di Capoterra, in. Considerando la sua pericolosità sociale, infatti, era stato costretto per almeno altri tre anni ad essere messo sotto sorveglianza in una residenza protetta (). La sua situazione di pericolosità sarà valutata nuovamente l’estate del prossimo anno, nel 2020. Nel frattempo, avendo chiesto lui, lo scorso ottobre, il cambio di ...