L' appello della Lucarelli a Virginia Raffaele | ha un talento unico | non deve condurre

Iva Zanicchi : rubato il premio di Sanremo per Zingara - l’appello della cantante : A poche ore dall’inizio del Festival di Sanremo una sua grande protagonista del passato si affida ai social con un accorato appello: a Iva Zanicchi è infatti stato rubato il premio vinto con il brano Zingara nell’edizione 1969 della kermesse, e la cantante vorrebbe tanto ritrovarlo. L’appello di Iva Zanicchi “Mi è successa una cosa molto sgradevole cari amici: mi hanno rubato il premio col quale ho vinto a Sanremo. ...

Giulia Salemi e Fariba non hanno ancora fatto pace? L’appello della mamma : Giulia Salemi e Fariba ancora distanti dopo il Gf Vip: l’ultimo appello sui social Da quando è uscita dal Grande Fratello Vip Giulia Salemi ha espressamente detto, in più occasioni, di voler intraprendere un percorso lavorativo diviso e diverso rispetto a quello della mamma. Fariba, durante il reality, è stata un genitore molto presente per […] L'articolo Giulia Salemi e Fariba non hanno ancora fatto pace? L’appello della mamma ...

Strage di Viareggio - processo d’appello : prime richieste di condanna con sconti di pena per effetto della prescrizione : Il sostituto procuratore generale di Firenze Luciana Piras ha chiesto condanne scontate di 6 mesi per i manager tedeschi e austriaci imputati nel processo di appello per la Strage ferroviaria di Viareggio dicendo che le diminuzioni sono dovute solo alla prescrizione scattata nel maggio 2018 per i reati di incendio colposo e lesioni personali colpose. Le condanne così riformulate vanno da 7 anni e 6 mesi a 8 anni e 10 mesi per 9 dirigenti di ...

“La lingua meridionale è superiore” - l’appello rivolto all’Accademia della Crusca è tutto da ridere : “Escilo” : Il comico palermitano Roberto Lipari ha pubblicato su Facebook un divertente video in cui si rivolge direttamente all’Accademia della Crusca, dopo la querelle nata qualche giorno fa sulle espressioni con verbi intransitivi usati in modo transitivo. “Vi dimostro che la nostra lingua, il meridionale, è superiore alla vostra” esordisce il comico, che poi elenca una serie di punti a vantaggio delle espressioni meridionali ...

Omicidio Vannini - l'appello della madre a NewsMediaset : "Giustizia per Marco" : "La vita di mio figlio non vale cinque anni di carcere. Se la Cassazione non ribalta tutto ricorreremo alla Corte europea per i diritti dell'uomo"

Cinisi - il casolare del delitto Impastato cade a pezzi. L'appello della famiglia : "Salvate quel luogo di memoria" : L'area è di proprietà di un privato. Cinque anni fa, la Regione aveva promesso la requisizione. "Ma è rimasto tutto fermo"

Jessica scompare da casa a 15 anni - l’appello della mamma : “Aiutatemi a ritrovarla” : La ragazzina è scomparsa da casa a Bolzano una settimana fa. Secondo la mamma si sarebbe allontanata con un ragazzo suo amico e altri cinque giovani e insieme si sarebbero diretti verso Venezia.Continua a leggere

Sea Watch : governo ribadisce no allo sbarco - nemmeno per i minori. appello della Cei e di Siracusa : 'Pronti ad accoglierli' : La nave all'orizzonte, le associazioni sulla spiaggia a chiedere lo sbarco dei migranti. Le immagini che arrivano dalle coste della Sicilia orientale documentano meglio di ogni altra cosa la fase di ...

Clima - appello della 16enne Greta a Davos : 'Dovete entrare in panico' - : La giovane, simbolo della lotta contro i cambiamenti Climatici grazie alle proteste ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma, ha parlato davanti a politici e manager lanciando un appello: "Sull'...

Emiliano Sala - l'appello disperato della sorella Romina : «È sopravvissuto - aiutatemi» Video : A Romina Sala si aggiungono anche i messaggi di tanti campioni dello sport. L'attaccante del Barcellona Lionel Messi, suo connazionale, attraverso una foto sul proprio account Instagram ha invitato ...

L'appello della Sea Watch alla politica : "Aprite i vostri porti e i vostri cuori"' : La pagina Facebook della Ong Sea Watch ha pubblicato un appello rivolto alla politica: ''Ogni vita umana è unica, con i suoi sogni, i suoi amori e le sue speranze se noi non continueremo a cercare e a salvare, quelle vite saranno perse per sempre. Dite ai vostri politici di ...

Brexit - Hammond : Ue potrebbe consentire un compromesso. appello della Regina per un accordo : Hammond dice anche che ci sarebbero «intoppi molto gravi» per l'economia e i commerci del Paese in caso di quel divorzio 'no deal' da Bruxelles che per ora May si ostina a non voler togliere a priori ...

Emiliano Sala - il disperato appello della sorella : 'Riprendete le ricerche' - un pesantissimo sospetto : La polizia inglese, ieri, ha comunicato di non aver più speranze di ritrovare l'aereo che trasportava il calciatore argentino Emiliano Sala da Nantes a Cardiff, la sua nuova squadra. Il velivolo era ...

Migranti - dal mondo della cultura un appello per le stragi nel Mediterraneo : Lo hanno chiamato «Non siamo pesci» e in poche ore l'appello di Luigi Manconi e Sandro Veronesi a favore dei Migranti ha raccolto oltre seicento firme. Non firme qualunque, c'è davvero tutto il mondo della cultura e dello spettacolo in calce a quel documento dove si chiede di instituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle stragi del Mediterraneo e di realizzare una missione in ...