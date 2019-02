Exequiel Palacios sul suo futuro | ' Sia l’Inter che il Real sono grandi squadre'

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) E' sempre tempo di calciomercato. Nonostante la sessione invernale si sia chiusa qualche giorno fa, le indiscrezioni e le trattative di mercatosempre le più chiacchierate in tv e nei quotidiani sportivi. Una delle società protagoniste è sicuramente l'Inter, che in questo momento sta pagando un gennaio non prolifico dal punto di vista dei risultati. I nomi più gettonati che gravitano intorno alla società milanese riguardano soprattutto centrocampisti: la mediana è infatti il settore che richiede maggiori rinforzi, in personalità e qualità. Dopo Rakitic, un giocatore che sembra interessare all'Inter è, mediano 'alla Redondo' del River Plate, vincitore con la sua squadra in Coppa Libertadores, in finale contro il Boca Juniors.nel mirino dell'Inter Il mediano argentino è stato vicinissimo al trasferimento alMadrid a dicembre, ma la ...