ilpost

: È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher - ilpost : È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher - notiveri : È morta la scrittrice Rosamunde Pilcher: È morta a 94 anni la scrittrice britannica Rosamunde Pilcher, conosciuta p… - eli_grandi : RT @notiveri: È morta Rosamunde Pilcher, la regina dei romanzi rosa: La scrittrice aveva 94 anni. Ad annunciare il decesso è stato il figli… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Èa 94 anni labritannica, conosciuta per i romanzi sentimentali e in particolare per I cercatori di conchiglie (The Shell Seekers), uscito in Regno Unito nel 1987 e in Italia l’anno dopo.nacque a