Sanremo | possiamo dire che la prima puntata non è stata granché?

"In un'Italia come la nostra - che divide ancora i neri e i bianchi - noi a Sanremo non possiamo vincere" : Nino D'Angelo arriva al suo sesto Festival di Sanremo in carriera, ma non nutre speranze di vittoria. L'attore e cantautore napoletano si presenta alla kermesse insieme al rapper Livio Cori, suo concittadino, con il brano Un'altra luce. La canzone, racconta D'Angelo in un'intervista a La Stampa , non parla solo di speranza e di Napoli, ma racconta due generazioni a confronto:La mia, che ha abbandonato quella di Livio, che gli ha tolto qualunque ...