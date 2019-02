Rigopiano | la procura chiede il processo per 25 imputati

Valanga Rigopiano - il legale delle vittime : “Plauso alla Procura di Pescara” : ”Rinnovo il plauso alla Procura di Pescara per le indagini espletate e, soprattutto, per il lavoro svolto a seguito della istanza depositata. Precisamente, in data 6 novembre 2018, depositavo una richiesta di ulteriori accertamenti in relazione alla chiamata effettuata da Gabriele D’Angelo al COC di Penne, chiedendo l’acquisizione dei tabulati telefonici del registro delle chiamate in entrate ed in uscita effettuate in data 18 ...