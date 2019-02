Papa Francesco ad Abu Dhabi | stavolta la notizia non sono i discorsi ma un documento

ilfattoquotidiano

: Il Papa celebra la prima Messa pubblica nel cuore dell’islam - Avvenire_Nei : Il Papa celebra la prima Messa pubblica nel cuore dell’islam - Pontifex_it : Il Documento sulla Fratellanza umana, che ho firmato oggi ad Abu Dhabi col mio fratello il Grande Imam di Al-Azhar,… - Avvenire_Nei : Il Documento integrale sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato oggi ad Abu Dabh… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Per una volta l’evento più importante di un viaggiole nondel pontefice, ma i fogli di unche apre nuovi orizzonti nei rapporti tra cristiani e musulmani. Non è redatto nello stile della diplomazia internazionale, quando si fissano punti di comune interesse: un po’ come nella dichiarazione congiunta sottoscritta all’Avana nel 2016 dae Kirill a nome della Chiesa cattolica e del Patriarcato di tutte le Russie. Ildi Abusulla “Fratellanza umana. Per la pace mondiale e la convivenza comune”, firmato il 4 febbraio dae da Ahmad Al-Tayyeb grande imam di Al-Azhar, è fuori dall’ordinario per il suo afflato e l’essere frutto elaborato di due millenarie tradizioni religiose.Fin dall’inizio risuona un timbro che (per la storia cattolica) ricorda quasi unconciliare o un’enciclica: “La fede porta il credente a ...