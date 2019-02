NBA | All Star Game 2019 | quando si svolge? Data | programma | orari e tv

NBA – LaVar Ball - che schiaffo ai Lakers : “cultura perdente per Lonzo - coach Walton è il peggiore di sempre” : LaVar Ball si scaglia duramente contro i Los Angeles Lakers e continua a prendere di mira coach Luke Walton: sembra chiara la spaccatura tra la franchigia e la famiglia di Lonzo Ball Situazione davvero complicata in casa Los Angeles Lakers. La trade per arrivare ad Anthony Davis sembra aver aperto una spaccatura nella franchigia che ha, inevitabilmente influito sui giovani, ‘ridotti’ a mera merce di scambio per arrivare al top ...

All-Star Game NBA 2019 – Convocazioni completate : tutti i partecipanti di 3 Point Contest - Skills Challenge e Slam Dunk Contest : All-Star Game NBA 2019, scelti tutti i partecipanti alle gare del weekend: ecco i convocati per 3 Point Contest, Skills Challenge e Slam Dunk Contest Il weekend dell’All-Star Game 2019 si avvicina e tutti i fan non stavano più nella pelle, in attesa di scoprire tutti i convocati per le prove precedenti alla notte delle stelle vera e propria. L’NBA ha rotto gli indugi, pubblicando le liste ufficiali di tutti i partecipanti. ...

NBA - Charlotte si prepara all'All-Star Weekend : ecco il programma : Dal 2015 il criterio è stato nuovamente modificato: giocano sempre gli astri nascenti , ma vengono divisi per nazionalità: Stati Uniti d'America contro Resto del Mondo. Quest'anno a difendere i ...

NBA - il programma dell'All-Star Weekend di Charlotte : ROMA - L' All -Star Weekend 2019 si avvicina. Allo Spectrum Center di Charlotte si aspetta con ansia il fine settimana più spettacolare della stagione NBA . Si parte venerdì 15 febbraio con il Rising ...

NBA - dal canestro decisivo alla cessione nel giro di tre ore : la bizzarra vicenda di Tobias Harris - che saluta Gallinari : Segnare il canestro della vittoria ed essere protagonisti di una cessione nella stessa notte: il caso, con pochi precedenti, è quello di Tobias Harris, miglior realizzatore dei Los Angeles Clippers e

NBA - Wall dramma : Washington lo perde per un anno : La situazione a Washington continua a peggiorare. E la politica, nella capitale Usa, non c'entra. John Wall, l'uomo attorno a cui i Wizards devono plasmare il proprio futuro, si è rotto il tendine d'Achille sinistro in un incidente domestico avvenuto lo ...

NBA - altri problemi per John Wall : stop di 12 mesi per la stella dei Wizards : TORINO - John Wall dovrà sottoporsi ad un altro intervento chirurgico. Si allungano i tempi di recupero per il playmaker dei Washington Wizards . I problemi al piede sinistro conitnuano: dopo essere ...

NBA – Pessime notizie per gli Wizards : infezione e rottura del tendine d’Achille per John Wall - fuori 12 mesi : Piove sul bagnato in casa Washington Wizards: infezione post operatoria e rottura completa del tendine d’Achille, John Wall starà fuori 12 mesi Pessime notizie in arrivo per gli Washington Wizards. Secondo quanto riportato dall’insider NBA Shams Charania, John Wall avrebbe riscontrato delle problematiche post intervento al tallone operato lo scorso gennaio. Nella fattispecie, il giocatore avrebbe subito un’infezione. ...

NBA – I Miami Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh : tutti all’American Airlines Arena il 26 marzo! [VIDEO] : I Miami Heat hanno annunciato il ritiro della maglia numero 3 di Chirs Bosh: il centro di Big Three verrà omaggiato il 26 marzo presso l’American Airlines Arena Il prossimo 26 marzo, presso l’American Airlines Arena di Miami, addobbata a festa per l’occasione, gli Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh. Fuori dai parquet NBA dal 2016 a causa di alcuni coaguli di sangue che hanno messo a rischio la sua stessa vita, oltre a porre fine alla ...

NBA All-Star Game - Antetokounmpo rivela la sua strategia per la scelta della squadra : Gli occhi di tutti sono puntati sulla chiusura del mercato NBA, ma nella notte tra giovedì e venerdì ci sarà un altro evento: la scelta delle squadre dell'All-Star Game. Con titolari e riserve ormai ...

Mercato NBA – LaVar Ball tuona : “Lonzo via dai Lakers? Niente Pelicans - voglio vederlo ai Suns” : Lonzo Ball inserito nella trade per arrvare ad Anthony Davis: papà LaVar esclude il suo approdo a New Orleans, la destinazione preferita sarebbero i Suns I Los Angeles Lakers sembrano essersi decisi a dare una netta accelerata alla trade per arrivare ad Anthony Davis. L’offerta fatta ai Pelicans è davvero ghiotta, nonostante sia arrivata una controproposta in grado di mettere i losangelini con le spalle al muro. Come se non bastasse, ...

Mercato NBA - obiettivi e trattative delle 30 squadre alla deadline : Mancano pochi giorni alla chiusura del Mercato degli scambi, prevista per giovedì 7 febbraio alle 21.00 italiane. Scopriamo obiettivi e trattative di tutte le trenta squadre prima della lunga rincorsa ...

All-Star Game NBA 2019 – Mike Malone allenerà il ‘Team LeBron James’ : beffato Steve Kerr : Dopo la nomina di coach Budenholzer come allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’, arriva anche l’ufficialità della guida del ‘Team LeBron James’: Mike Malone sulla panchina della squadra del ‘Re’ Dopo la sfida tra Bucks e Raptors, vinta da coach Budenholzer, divantato allenatore del ‘Team Giannis Antetokounmpo’ grazie al miglior record della Conference, si aspettava soltanto di ...

NBA - Clippers : è dura la vita senza Gallinari. L'azzurro : "Mi auguro di tornare presto" : Il bilancio di cinque vittorie e cinque sconfitte nelle ultime dieci gare può far scivolare i Los Angeles Clippers fuori dalla zona-playoff. Un rischio inevitabile, considerando che uno dei riferiment