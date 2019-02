Laura Chiatti e Michele Riondino | ' Un' Avventura' per San Valentino

Sanremo 2019 - Laura Chiatti ospite : Come già annunciato alcuni giorni fa su TvBlog, Laura Chiatti sarà tra gli ospiti che calcheranno il palco del Teatro Ariston in occasione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai1 dal 5 al 9 febbraio 2019. Laura Chiatti, la carriera Chissà se la bella umbra, prima di dedicarsi alla carriera da attrice, abbia mai sognato di partecipare proprio a Sanremo: all'età di 11 anni inizia a studiare canto e l'anno ...

Marco Bocci malattia - Laura Chiatti : “Ho rinunciato a un film per mio marito” : Laura Chiatti parla della malattia del marito Marco Bocci Il 2018 non è stato un anno facile per Marco Bocci e Laura Chiatti. La scorsa primavera l’attore è stato colpito da un herpes che si è esteso al cervello ed è stato ricoverato d’urgenza. La moglie è stata accanto a Bocci giorno e notte, rinunciando […] L'articolo Marco Bocci malattia, Laura Chiatti: “Ho rinunciato a un film per mio marito” proviene da Gossip ...

C'è posta per te - Marco Bocci in studio? Il raptus piccante di Laura Chiatti : occhio alla foto : A C'è posta per te di Maria De Filippi , nella puntata trasmessa su Canale 5 sabato 26 gennaio, tra gli ospiti vip ecco Marco Bocci , che con Laura Chiatti compone una delle coppie più affiatate d'...

Laura Chiatti e Marco Bocci - dolci dediche per il compleanno del figlio Enea : Enea Bocciolini, figlio di Marco Bocci e Laura Chiatti, spegne 4 candeline e i genitori non possono esimersi dallo spendere per lui parole davvero dolci, non solo in privato (com’è giusto che sia), ma anche sui social network, riscuotendo grandi apprezzamenti dai follower che si uniscono a mamma e papà nel fare gli auguri al piccolo. “Spero di poter essere per te” scrive Laura Chiatti “ciò che la mia mamma è per me ...

Laura Chiatti replica duro alle critiche dei leoni da tastiera : ‘Sotterrati’ : Laura Chiatti è da sempre molto attiva sui social. L’attrice spesso condivide alcune foto dei figli. Ma come spesso accade ai giorni d’oggi, chi si espone troppo a volte è soggetto a delle critiche. La moglie di Marco Bocci in quest’ultimo periodo è stata letteralmente presa di mira sui Instagram. La donna dopo aver postato una foto del suo bambino mentre giocava ai piedi del divano con un ciucco ed i capelli lunghi bianchi, si è vista ricoprire ...

Marco Bocci preso in giro da Laura Chiatti ed Emma Marrone su Instagram : Marco Bocci, l'attore umbro al momento impegno con la regia del suo primo film, A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo omonimo libro, è rimasto in ottimi rapporti con la sua ex fidanzata, Emma Marrone, la cantante 34enne con cui ha avuto una storia nel lontano 2013.E anche la moglie di Marco Bocci, l'attrice Laura Chiatti, da cui l'attore ha avuto due figli, Enea e Pablo, ha dimostrato di avere un rapporto decisamente sereno con ...

Dramma per Laura Chiatti e Marco Bocci : i ladri svaligiano casa prendendo pellicce e oro : Laura Chiatti e Marco Bocci hanno vissuto nelle ultime ore uno tra i drammi più brutti della loro vita. Dei ladri sono entrati in casa e hanno svaligiato il loro appartamento a Marsciano in Umbria in cui vivono con i loro due bambini. L'evento è stato di grossa portata, dal momento che sono spariti oggetti di valore, gioielli, soldi, pellicce e tanto altro, altrettanto significativo è stato lo spavento provato nell'apprendere cosa fosse ...

