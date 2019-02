Hamsik pronto a volare in Cina | cena a sorpresa con i compagni per dire addio al Napoli

sportfair

: RT @Carloalvino: Il segreto del Napoli è il gruppo. Hamsik pronto a partire, Allan a lungo al centro di una importante trattativa eppure è… - Crescen04105838 : RT @Carloalvino: Il segreto del Napoli è il gruppo. Hamsik pronto a partire, Allan a lungo al centro di una importante trattativa eppure è… - angelotesta74 : RT @Carloalvino: Il segreto del Napoli è il gruppo. Hamsik pronto a partire, Allan a lungo al centro di una importante trattativa eppure è… - nappi_felice : La firma sul contratto triennale da 9 milioni di euro più bonus a stagione che lo legherà al Dalian Yifang è arriva… -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Festa aper: Callejon organizza unad’per il centrocampista slovacco in vista della sua partenza per laE’ ormai fatta tra ile il Dalian Yifang per la cessione di Marek: il centrocampista slovacco èperin, dove inizierà una nuovissima avventura. Il calciatore delavrebbe già firmato il suo nuovo contratto, triennale da 9 milioni di euro a stagione più bonus, ma ancora manca l’ufficialità.Intanto, nella serata di ieri,ha ricvuto una piacevolissima: i suoidi squadra delhanno infatti organizzato per lui unad’. Ad organizzare tutto è stato Callejon che ha coinvolto tanti invitati, tra cui anche i membri della società e lo staff del. Un dolcissimo gesto cheporterà sicuramente con sè nel cuore nella sua nuova avventura ...