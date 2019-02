Donne | droga | soldi | le vanterie di Corona diventano un bestseller anche in libreria

Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a ?Uomini e Donne? : «Maria perdonami - ero drogata di tv» : «Non passo per la vittima. Non passo per l?ingenua che ha sbagliato a causa della giovane età, né per la scalatrice sociale disposta a tutto per fama e soldi. Metto la...

Uomini e Donne : Sara confessa : 'Ero drogata di tv e ho sofferto di anoressia' : La protagonista in negativo delle polemiche di Uomini e Donne dello scorso anno è stata senza ombra di dubbio Sara Affi Fella, salita alla ribalta delle cronache di gossip per avere mentito e preso in giro la redazione fingendo di essere single durante il trono del popolarissimo dating show condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana, Maria De Filippi. Dopo lo scandalo che ha travolto la ex tronista, abbiamo assistito ad un suo ...

