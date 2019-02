Dark Hall | se Harry Potter | Twilight e X Men si tingono di nero

tvzap.kataweb

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Una palla di vetro, le luci di Natale, una bimba di 9 anni che chiama il papà fuori sotto la neve. Kit sta sognando? E se non fosse un sogno, ma un ricordo? Eppure suo padre dovrebbe essere morto. Inizia così, un teen horror del 2018 diretto da Rodrigo Cortés con Uma Thurman nei panni di una subdola istitutrice e AnnaSophia Robb in quelli della povera vittima., la trama Ci vuole poco per trasformare Hogwarts in un manicomio horror o l’Istituto Xavier Per Giovani Dotati in una scuola inquietante in cui la frase ‘essere posseduti dal sacro fuoco dell’arte‘ acquista un significato letterale e spaventoso. Basta prendete 5 ragazze interrotte, iscriverle a una scuola isolata e senza corrente elettrica, promettere loro che da disadattate diventeranno geniali, unire al tutto una cameriera brutale che le sfama a suon di pillole, una direttrice in ...