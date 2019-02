Xbox Live | i suoi servizi potranno presto diventare multipiattaforma

Xbox Live vuole approdare anche su Nintendo : Microsoft è pronta a giocarsi tutto con Xbox Live: la casa di Redmond ha annunciato nel corso della Game Developers Conference di aver intenzione di portare la sua piattaforma dedicata alle competizioni online anche al di fuori dei confini di Xbox per arrivare a includere piattaforme collaterali come pc Windows e smartphone Android e iOS, ma anche console rivali come Nintendo Switch. L’idea di Microsoft è quella di mettere a disposizione ...

Il supporto a Xbox Live su dispostivi Android - iOS ma anche su Switch : Che Microsoft stia puntando a diffondere Xbox Live su quasi ogni tipologia di dispositivo è un fatto ormai risaputo ma quanto verrà presentato alla GDC 2019 non può che attirare l'attenzione.Come riportato da Windows Central, la compagnia dovrebbe presentare una nuova piattaforma di sviluppo cross-platform che si pone l'obiettivo di portare il supporto a Xbox Live per giochi su Android, iOS e Nintendo Switch e non solo su PC e console Xbox. ...

Xbox Live in arrivo su Nintendo Switch e altre piattaforme? I piani di Microsoft : È un 2019 ricco di aspettative quello che è appena cominciato per Xbox: la divisione gaming del colosso statunitense Microsoft è infatti chiamato a una vera e propria prova muscolare nel corso dei prossimi dodici mesi, al fine di ridurre il gap che separa Xbox One da PS4 e rendere l’ormai prossimo salto generazionale meno traumatico possibile sotto il profilo delle vendite. Le prospettive per Xbox sono decisamente interessanti già a partire ...

Xbox Live down? Alcuni utenti continuano a non poter accedere ai propri account : Da qualche giorno sempre più utenti Xbox One hanno riportato problemi relativi all'incapacità di accedere ai loro account o di utilizzare contenuti precedentemente acquistati. Nella giornata di ieri il problema sembrava essere stato risolto grazie alla prontezza di Microsoft, tuttavia pare che non sia così. Come viene riportato da Dexerto, il servizio del supporto clienti di Xbox è stato nuovamente invaso da centinaia di segnalazioni, i problemi ...

In questo post vi aggiorneremo periodicamente su eventuali problemi tecnici e di connettività ai Server EA di Fifa 19 Ultimate Team che dovessero essere segnalati, fornendovi i link alle comunicazioni ufficiali di EA Sports. Status Server EA Sports problemi su Xbox Live, come segnalato dall'account ufficiale Microsoft If you're running into errors attempting to sign in

Xbox Live può contare ora su 64 milioni di utenti attivi mensilmente : Xbox Live ora conta 64 milioni di utenti attivi mensilmente, con un aumento dell'8% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Microsoft lo ha affermato nel report sugli utili del 2019 del secondo trimestre.Come segnala Variety, si sottolinea anche un aumento dei ricavi del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Microsoft ha anche annunciato che le sue entrate su abbonamento e servizi Xbox sono aumentate del 31%.Tuttavia i dati ...

Ops… Xbox Live si è rotto [Agg.1 Risolto] : [Aggiornamento1] Il bug risulta essere stato risolto. Articolo originale, Scriviamo questo breve ma importante articolo per segnalarvi un gravissimo bug che in questi minuti sta affliggendo l’intera piattaforma Xbox Live di Microsoft. Eh no, questa volta non si tratta dei classici disservizi per il gaming online: numerosissimi utenti segnalano, infatti, una schermata nera dopo aver avviato le console Xbox One che non possono ...