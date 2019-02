Windows 10 quanti problemi | risolto uno ne spunta subito un altro

pantareinews

(Di martedì 5 febbraio 2019) Microsoft sta ancora risolvendo iche affliggono l’ultima major release, quella di ottobre, che non sembra ancora trovare pace e ino come funghi.10 October Update continua a presentare diverse problematiche e l’azienda di Redmond, nonostante le innumerevoli, rassicurazioni non riesce proprio a portare a termine l’aggiornamento del 2018.Eppure aprile si avvicina molto velocemente ed è ormai altamente probabile che i due update, quello di ottobre 2018 e quello di aprile 2019, si possano sovrapporre creando, con molta probabilità, ulteriori disagi per gli utenti.Microsoft afferma che l’interruzione DNS diUpdate è stata risolta e che le cose dovrebbero tornare alla normalità per tutti i clienti a breve. Ha confermato che la causa dell’errore della scorsa settimana è stata un’interruzione globale a un provider ...