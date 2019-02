U&D | Maria De Filippi incastra GianBattista e la sua dama con un video

Maria De Filippi caccia Claire da U&D : 'Se anche volesse rimanere non ci tengo' : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata davvero movimentata. Nel caso specifico è continuato il dibattito in merito alla querelle che vede protagonisti Claire e Gian Battista. Da un filmato, mostrato nel corso della puntata di ieri, è emerso che il piemontese e la dama erano d'accordo e che, in buona sostanza, hanno preso in giro il programma e tutti i telespettatori. Dopo aver trattato con le pinze l'argomento, la padrona di ...

U&D - puntata di oggi - Maria De Filippi contro Gian Battista : 'Non sono una cretina' : oggi pomeriggio a partire dalle 14.40 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e donne dedicata al trono over e dove assisteremo all'epilogo della vicenda che vede protagonisti Gian Battista e Claire. Nella puntata scorsa, infatti, i due sono stati smascherati grazie ad un filmato inviato da un telespettatore che mostra come i due si siano accordati per ingannare la redazione del dating-show di Maria De Filippi. La stessa conduttrice nella ...

Maria De Filippi blocca Armando e Noel : 'Basta' - lite troppo accesa a U&D : La puntata odierna del trono over di Uomini e Donne è stata estremamente movimentata. La messa in onda è partita dall'incontro tra Armando e Noel. Nel corso di una precedente puntata Armando aveva mosso delle accuse pesantissime nei confronti della sua ex, dicendo addirittura che avesse un altro uomo al di fuori della trasmissione. Per difendersi da tali accuse, la donna è tornata a Uomini e Donne per chiarire la sua posizione. Ebbene, dopo aver ...

Anticipazioni U&D - Maria fa preoccupare Lorenzo : 'Claudia ha guardato il nuovo tronista' : La puntata di Uomini e Donne registrata sabato 26 gennaio ha offerto come al solito tanti succosi dettagli e spunti polemici che appassionano i telespettatori di questo programma di Canale 5. La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi si sta avviando verso la fine dei troni di Luigi Mastroianni, Ivan e Lorenzo Riccardi. Come più volte dichiarato dagli autori e della stessa conduttrice, le scelte avverranno entro il mese di febbraio e ...

U&D - Lorenzo sceglie per finta e la gente non ci sta : commenti contro Maria e la redazione : Mentre su Canale 5 andava in onda la puntata di Uomini e Donne in cui Lorenzo Riccardi ha finto di scegliere, sui social network venivano scritti tantissimi commenti di protesta a riguardo: la maggior parte dei fan del programma, infatti, ha trovato davvero irrispettoso il gesto che ha fatto il tronista nei confronti di Claudia e Giulia. Oltre che con il diretto interessato, i telespettatori se la sono presa con Maria De Filippi e la sua ...

U&D - caso Affi Fella : l'ex tronista torna su Instagram dopo le scuse a Maria : dopo mesi di silenzio seguiti alla bufera mediatica che l'ha travolta, l'ex tronista di Uomini e donne Sara Affi Fella ha rotto il silenzio e attraverso le pagine del settimanale 'Chi' ha confessato tutti i suoi errori chiedendo perdono a Maria De Filippi e a tutta la redazione del programma. Da qualche ora inoltre, la giovane napoletana è tornata anche sui social, aprendo un nuovo account Instagram e dove ha pubblicato un lungo post di scuse, ...

U&D : Andrea affetto della sindrome di Raynaud - Sara chiede scusa a Maria De Filippi : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show punta di diamante di Canale 5. Le ultime novità riguardano Andrea Dal Corso e Sara Affi Fella. Se il corteggiatore di Teresa ha svelato su Instagram di aver sofferto della sindrome di Raynaud, l'ex tronista ha rilasciato un'intervista al settimanale "Chi" per parlare dello scandalo che l'aveva coinvolta qualche mese fa. U&D: Andrea Dal Corso svela la sua malattia su ...

U&D - Fella dopo lo scandalo : 'Mi scuso con Maria - come se fossi drogata dalla televisione' : dopo un lungo tempo di assenza dal mondo dello spettacolo e dal web, Sara Affi Fella ha deciso di parlare pubblicamente ponendo le sue scuse a Maria De Filippi. Per chi non è a conoscenza dei fatti, l'ex tronista ha creato un vero e proprio scandalo all'interno dello studio Mediaset di Uomini e Donne. Sara ha infatti mentito alla redazione televisiva del programma dichiarandosi single e accettando il trono decidendo di mantenere segreta la ...

Anticipazioni U&D - Maria presa in giro : Armando confessa che vedeva di nascosto Noel : Lunedì 7 gennaio tornerà in onda Uomini e Donne con il consueto appuntamento alle 14.45 su Canale 5. Nel corso di questi giorni di festa, però, la redazione del programma è costantemente all'opera per registrare le puntate da mandare in onda la prossima settimana. Ieri, venerdì 4 gennaio, sono state effettuate le registrazioni di una puntata del trono over e, stando a quelle che sono le Anticipazioni in merito, è accaduto un fatto assolutamente ...

U&D Gossip : Antonio Jorio elogia Maria De Filippi e Gemma Galgani : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi che tornerà in onda lunedì 7 gennaio subito dopo pausa natalizia. Le ultime novità si soffermano su Antonio Jorio, un ex protagonista del trono over. L'uomo, infatti, è stato intervistato dal Giornale di Puglia, dove ha detto di essere approdato nel programma più per scherzo che per trovare l'anima gemella. Uomini e Donne: Antonio Jorio, ...

U&D - Sebastiano rimproverato da Maria De Filippi - Barbara attacca Gemma : 'E' la più furba' : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi ogni giorno su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Sebastiano e Barbara De Santi. Se il cavaliere è stato ammonito dalla conduttrice per aver offeso Gemma, Barbara ha rilasciato un'intervista dove ha lanciato frecciatine ai protagonisti del trono over. Sebastiano offende Gemma, Maria lo rimprovera Sebastiano torna a far discutere dopo essere ...

Anticipazioni U&D - Lorenzo in forte crisi e Maria De Filippi lo avverte che rischia due no : Le Anticipazioni che arrivano dalla nuova registrazione di Uomini e Donne trono classico di ieri pomeriggio rivelano che ci sono delle grandi novità che riguardano in primis il trono di Lorenzo Riccardi, il quale continua ad essere uno dei tronisti più chiacchierati e discussi di quest'anno. Il giovane milanese è stato protagonista di due esterne molto intense con Claudia e Giulia ma, una volta rientrati in studio, ha ammesso di essere in crisi ...

U&D anticipazioni - puntate serali per le scelte dei tronisti : la Marini al posto di Maria : Il trono classico di Uomini e Donne (il famoso people show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi) si appresta ad introdurre sorprendenti novità nel corso della messa in onda delle prossime puntate. Stando alle ultime news circolanti sul web, la novità ricadrebbe sulle scelte dei tronisti attualmente seduti sul trono: Teresa Langella, Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. La prima grande sorpresa ha visto ...