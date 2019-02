RIOT Civil Unrest | il simulatore di rivolte è ora disponibile

eurogamer

(Di martedì 5 febbraio 2019) Tramite un recente comunicato, Merge Games ha annunciato che il suo ildiè oggiper Nintendo Switch, Xbox One e PS4 e tra una settimana su PC.Il creatore di, Leonard Menchiari, ha vissuto di persona i disordini pubblici, durante le proteste dei No TAV in Italia. Ha creato il gioco per raccontare le storie che ha visto ed esprimere i sentimenti vissuti durante gli scontri. Che cosa fa scattare una tale rabbia e aggressività in una folla? Che cosa prova un agente di polizia, spesso in minoranza, durante uno scontro?dà al giocatore l'opportunità di sperimentare entrambe le fazioni del conflitto: un conflitto in cui non esiste un vero vincitore. Chi ha ragione e chi ha torto? Provae trai le tue conclusioni.Il gioco è uno strategico che colloca il giocatore al centro di alcuni ...