Pasta e riso rischiosi per la salute? Attenzione a consumarli cotti da giorni e alla data di scadenza

(Di martedì 5 febbraio 2019)La dieta mediterranea fa dellae deldue degli alimenti principali per una sana alimentazione, se consumati nelle dosi e nei modi corretti. Di sicuro questi due prodotti alimentari non rientrano tra quelli su cui puntiamo un controllo ferreo sulle scadenze, considerate spesso per via approssimativa e aanche dopo laindicata sulle confezioni. Si pensa erroneamente che lae il, apparentemente identici a prima delladi scadenza, non abbiano delle mutazioni sufficienti per dover essere eliminati dopo la scadenza e soprattutto nel pensare che dopo la scadenza questi siano uguali come sapori, proprietà e funzione.Ma non è così a causa del Bacillus cereus, un batterio beta emolitico a bastoncello Gram-positivo che causa un’intossicazione alimentare simile a quella provocata dallo Stafilococco. I rischi provocati dal batterio sono la sindrome ...