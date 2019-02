Lampranthus | coltivazione | cure e malattie

ideegreen

(Di martedì 5 febbraio 2019)Se vedete delle piante succulente che fioriscono esplodendo di colori, probabilmente appartengono al genere, sua volta parte della famiglia delle Aizoaceae. Si tratta di piante che arrivano a noi da zone con clima molto aride come quelle del sud Africa. In questo genere si piante ce ne sono alcune sempreverdi, anche, con dei fiori molto vistosi, che formano dei cespugli o dei tappeti erbosi molto coreografici. Proprio per questa caratteristica, questa pianta viene scelta come copertura per i terreni poveri ed impervi nelle zone in cui il clima è molto caldo.(altro…)Idee Green.