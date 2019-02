Fausto Brizzi rompe il silenzio | ' Non sono un orco'

Fausto Brizzi : "Non è molestia tentar di sedurre o approcciarsi ad una persona" : Dopo l"archiviazione da parte del gip in merito alle accuse di molestie sessuali portate vanti da un servizio di Le Iene, il regista Fausto Brizzi si racconta in una lunga intervista a Vanity Fair dove racconta il punto di vista sulla vicenda."Non sono un santo ma non sono neanche un orco. Magari sono stato solo un superficiale e un imprudente ma non sono mai stato a letto con una persona che non fosse consenziente" racconta il regista al ...

Fausto Brizzi : "Mai a letto con donne non consenzienti. Trasformato in mostro per il mio ruolo politico" : "Se ho pensato a una manina? Ci ho pensato eccome. Non ero in una vera posizione di potere e non tenevo in mano Hollywood, ma un ruolo, anche politico, all'epoca lo avevo". Dopo lo scandalo molestie scoppiato in seguito alle accuse delle attrici raccolta da Le Iene e l'archiviazione dell'inchiesta da parte del gip, Fausto Brizzi rompe il silenzio e parla per la prima volta a Vanity Fair, in una lunga intervista in edicola da mercoledì 6 ...

Caso Fausto Brizzi : le Iene tornano all'attacco : Con la richiesta di archiviazione del pm per le accuse di violenza sessuale su tre donne contro il regista Fausto Brizzi , si chiude una vicenda aperta da un servizio delle Iene che aveva raccolto ...

Fausto Brizzi assolto - la risposta delle Iene che non si scusano : "Per noi non finisce qui" : Fausto Brizzi non è un molestatore. Il tribunale ha archiviato le accuse contro di lui. Eppure Le Iene, che per prime avevano diffuso la voce e il fango (a questo punto, si può chiamare così) tutto fanno tranne scusarsi. Il gip di Roma archivia le accuse di violenza sessuale su tre donne contro il r

Fausto Brizzi - archiviate le accuse di violenza sessuale si chiude la vicenda : Fausto Brizzi vede archiviate le accuse di violenza sessuale e può considerare chiusa la terribile vicenda. Che però non è stata esente da terribili conseguenze. Sul fronte giuridico, il gip di Roma Arturi, rigettando l’opposizione delle persone offese, ha emesso decreto di archiviazione delle accuse di violenza sessuale a carico del regista. A comunicarlo è stato lo stesso legale di Brizzi, Antonio Marino che ha dichiarato: “Si ...

Fausto Brizzi - archiviate accuse violenza sessuale/ Silvia Salis il nuovo amore : chi è la fiamma del regista : Fausto Brizzi, archiviate le accuse di violenza sessuale avanzate da alcune attrici: Le Iene 'ci denunci e pretenda di essere risarcito'.

Archiviate le accuse di violenza sessuale a Fausto Brizzi : “Vaghe e generiche” : Il gip Alessandro Arturi nel decreto di archiviazione dell’inchiesta per abusi sessuali a carico del regista Fausto Brizzi, evidenzia «le ineliminabili vaghezza e genericità dell’apparato accusatorio quanto a profili fattuali imprescindibili connessi alle modalità di estrinsecazione della violenza che precludono finanche la prospettazione in astrat...

Il Gip di Roma ha archiviato l’inchiesta su Fausto Brizzi - accusato da tre donne di violenza sessuale : Il Gip di Roma Alessandro Arturi ha archiviato l’inchiesta a carico del regista Fausto Brizzi, accusato da tre donne di violenza sessuale. L’inchiesta era iniziata nell’aprile del 2018, dopo un servizio della trasmissione televisiva Le Iene, in cui le tre donne avevano raccontato di essere

Cadute le accuse di molestie sessuali : fine dell'incubo per Fausto Brizzi : Roma, 23 gen., askanews, - fine di un incubo per il regista Fausto Brizzi: non ha molestato sessualmente le tre donne che lo avevano accusato, lo ha decretato il giudice per le indagini preliminari. '...

Il Gip ha archiviato l'inchiesta per molestie su Fausto Brizzi : Il gip Alessandro Arturi ha archiviato l'inchiesta della procura di Roma nei confronti del regista Fausto Brizzi , indagato per violenza sessuale dopo la denuncia di molestie presentata da tre ragazze ...

