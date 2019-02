Daniela Santanchè alla Lavagna il denaro rende liberi scoppia la polemica

musicaetesti.myblog

: 'Il denaro è l'unico strumento di libertà. Chi paga comanda'. Così Daniela #Santanche agli studenti di #AllaLavagna… - giornalettismo : 'Il denaro è l'unico strumento di libertà. Chi paga comanda'. Così Daniela #Santanche agli studenti di #AllaLavagna… - ciropellegrino : Dite a Daniela #Santanche' che si può essere dei poveracci anche se si è pieni di soldi - lovecell5 : RT @DiegoFusaro: Daniela Santanchè ai bambini in Rai: «Il denaro è l’unico vero strumento di libertà». Il tradimento della cultura occident… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Ospite del programma di rai tre “ha suscitato tante polemiche. “Ilè l’unico strumento di libertà” ha detto davanticlasse di bambini protagonista della trasmissione. Contro la Sanatnchè si sono scagliati cittadini comuni, politici e personaggi famosi, come Nadia Toffa ed Heather Parisi.ha risposto alle critiche con un post su Instagram. “Il mio è un pensiero molto chiaro, peccato non sia stato compreso durante la puntata di. Ilè uno strumento chele donne libere, e l’indipendenza economica in questo senso è fondamentale” Molti utenti non hanno gradito e si è alzato un nuovo polverone. “Le donne povere quindi sono donne minori?” ha chiesto un utente infastidito.