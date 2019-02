Capodanno Cinese 2019 | le immagini più belle dal mondo

Capodanno Cinese - Peppa Pig festeggia con due episodi in italiano e in mandarino : ?? Ni hao Cina! Nel 2019 la comunità cinese nel mondo celebra l’anno del maiale. I festeggiamenti inizieranno il 5 febbraio con tantissime celebrazioni dedicate al Capodanno. Peppa Pig, la beniamina dei più piccoli di Entertainment One, non poteva mancare all’appuntamento e per l’occasione partecipa alla festa con due nuovi episodi speciali trasmessi su Rai Yoyo in versione bilingue, cioè in italiano e successivamente in mandarino sottotitolato ...

Una McLaren 570GT con telaio 888888 per festeggiare il Capodanno Cinese – FOTO : In occasione del capodanno cinese, McLaren ha voluto omaggiare i propri (numerosi e facoltosi) clienti di quel paese rimpinguando la collezione MSO Cabbeen, presentata allo scorso salone di Pechino e composta da cinque esemplari di 570 GT in nero e oro, sulle cui portiere campeggia un dragone. L’esemplare numero 6, che vedete nella gallery qui sopra, ha la particolarità del numero di telaio che finisce con le cifre 888888, proprio ...

Celebrazioni Capodanno Cinese - arriva anno del Maiale : Su un palco al centro si svolgeranno i vari spettacoli, dalla danza tradizionale alle arti marziali. Al via, il 14 febbraio, con il concerto di Giulia Mazzoni, la pianista pratese reduce dal suo ...

Cina : Capodanno Cinese - segretario Onu Guterres augura 'un mondo pacifico e prospero per tutti' : Pechino, 05 feb 08:45 - , Agenzia Nova, - In un videomessaggio di auguri per il nuovo anno, il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha ringraziato la Cina e il... , Cip,

Capodanno Cinese 2019 - inizia l’anno del Maiale : Quest’anno il Capodanno cinese cade il 5 febbraio e il 2019 sarà l’anno del Maiale, come già lo fu il 2007 e come di nuovo sarà nel 2031. Ogni 12 anni ricorre lo stesso segno nello zodiaco cinese e rimangono ancora pochi giorni da vivere sotto il segno del Cane che, a partire dallo scorso 16 febbraio, ha caratterizzato il 2018. In Cina i segni dello zodiaco sono 12 e il Maiale è il dodicesimo secondo questo ordine: Topo, Bue, Tigre, Coniglio, ...

Capodanno Cinese 2019 - è l'anno del maiale. Tutto quello che c'è da sapere : Ma quest'anno diversi retailers di Tokyo hanno segnalato la possibilità di un calo della domanda da parte dei turisti cinesi: oltre ai risultati dell'economia interna di Pechino, a scoraggiare i ...

Capodanno Cinese : 6 cose da evitare domani per ottenere fortuna : Il 5 febbraio comporta la fine dell'anno cinese vecchio, quello del cane, e l'entrata del nuovo con l'anno del maiale, carico di fortuna e prosperità. Il Capodanno cinese per gli orientali rappresenta un grande evento che parte il 5 febbraio ma si protrae in un'atmosfera festiva per ben 16 giorni. La parata del dragone coinvolge non solo la Cina ma tutto il mondo. Da Londra a New York, un clima festoso accoglie il Capodanno cinese, fino a ...

Capodanno Cinese 2019 - Milano nella top 7 al mondo : Mercoledì 6 febbraio, invece, dalle 15 nella Sala Orlando dell'Unione Confocommercio forum su 'Consumi, turismo, lusso: i driver dell'economia cinese all'epoca di Xi Jinping'. In largo La Foppa , poi,...

In luce i settori ciclici alla vigilia del Capodanno cinese : https://t.co/WySI0sz28J pic.twitter.com/XVVsNUjcKY - Global Times, @globaltimesnews, February 1, 2019 A dispetto delle tensioni commerciali e del rallentamento dell'economia , vi sono degli aspetti ...

