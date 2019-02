Bruno Alves | ' Ronaldo arrabbiato per il Pallone d' Oro'

Parma - Bruno Alves : 'Rabbia CR7 per il Pallone d'Oro - ecco perché ha scelto la Juve' : E' un orgoglio per tutti nel mondo, soprattutto in Portogallo'. DIFFICOLTA' - 'Il periodo all'inizio dell'Under 21 è stato il più difficile forse per lui. Io sono più vecchio ma lui è arrivato in ...

Parma - l’analisi di Faggiano : “Kucka lo avrebbero voluto tutti. Bruno Alves? Il suo rinnovo era pronto da tempo” : Il direttore sportivo del Parma ha parlato del mercato invernale, svelando alcuni retroscena relativi all’acquisto di Kucka Voto positivo, il mercato del Parma ha convinto un po’ tutti, considerando il giusto mix tra esperienza e gioventù messo a disposizione di D’Aversa dal direttore sportivo Faggiano. AFP/LaPresse Proprio quest’ultimo è intervenuto oggi in conferenza stampa per analizzare i movimenti di questa ...

Juve-Parma : Bruno Alves marca Cristiano Ronaldo - quasi compagni : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport , i due connazionali si sentono e si vedono spesso, scherzano e si scambiano idee sul calcio e sull'alimentazione.

Calciomercato Parma - ufficiale il rinnovo di Bruno Alves : il portoghese ha prolungato fino al 2020 : Il difensore portoghese ha prolungato il suo contratto con il Parma, rinnovandolo fino al 30 giugno 2020 Il Parma Calcio 1913 ha annunciato di aver rinnovato il contratto con il calciatore Bruno Alves, ora legato al club crociato fino al 30 giugno 2020. “Siamo orgogliosi che Bruno Alves abbia sposato il nostro progetto – ha dichiarato il Presidente crociato Pietro Pizzarotti – prolungando il proprio contratto con il Parma ...

Juventus - idea Bruno Alves : il Parma sarebbe contrario alla cessione (RUMORS) : La sconfitta subita dalla Juventus, in Coppa Italia con l'Atalanta di mister Gasperini, rischia di avere pesanti ripercussioni sul cammino della squadra bianconera, sia nel Campionato di Serie A che nella prestigiosa Champions League. Infatti, ieri Giorgio Chiellini si è infortunato al polpaccio destro. L'infortunio sarà valutato attentamente dallo staff medico della Juventus. Ma dato che il difensore centrale juventino ha subito diversi ...

Calciomercato Juve : Bruno Alves - Christensen o Vida possibili colpi last-minute (RUMORS) : Arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero, infatti, potrebbe intervenire sul mercato per sostituire Bonucci e Chiellini. Il primo si è infortunato nella gara contro la Lazio e starà fuori per più di un mese, mentre il secondo è dovuto uscire durante il match contro l'Atalanta (che la Juventus ha malamente perso per tre a zero, compromettendo la possibilità di conquistare il ...

Calciomercato Juventus - Chiellini out per infortunio : i bianconeri ripiombano su Bruno Alves : La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Parma per il difensore portoghese, sondato già qualche settimana fa La Juventus si mette subito in movimento: l’infortunio di Chiellini durante la sfida di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha immediatamente mandato in allarme la società bianconera. Difesa juventina decimata: dopo la ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Bruno Alves-Juventus - Allegri rivela : “Ecco la verità sul mercato” : Bruno ALVES- Massimiliano Allegri fa chiarezza in conferenza stampa in vista dell’imminente match di Coppa Italia contro l’Atalante e soprattutto a pochi giorni dalla chiusura del mercato. L’infortunio di Bonucci potrebbe spingere la Juventus alla corsa ad un nuovo centrale difensivo. Questa la prima idea iniziale, idea stroncata sul nascere da Massimiliano Allegri, il quale […] L'articolo Bruno Alves-Juventus, Allegri ...

Mihajlovic-Bologna - c'è l'accordo. La Juventus pensa a Bruno Alves : Sarà un finale di corsa per Inter, Milan e Juventus. I tre club vivranno gli ultimi giorni di calciomercato, chiusura giovedì ore 20, con uno sguardo rivolto alle lancette dell'orologio e alle agende ...