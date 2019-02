Battlefield 5 si prepara a ricevere la sua modalità co-op Forze Combinate

eurogamer

(Di martedì 5 febbraio 2019) Come molte delleannunciate prima del lancio di5, laco-opnon è ancora stata pubblicata. Fortunatamente DICE ha annunciato oggi (tramite la pubblicazione di un post su Twitter) che talesarà disponibile dalla settimana prossima, al momento non si sa nulla circa la data precisa.Come riporta VG247, in4 giocatori affronteranno 4 mappe ( Market Sweep, Desert Declarations, Bricks and Mortars, e Bridgehead Blockadeprese) prese dal multigiocatore classico in cui dovranno completare obiettivi diversi. Dando uno sguardo al video pubblicato col Tweet, potete farvi un'idea più precisa di dove si svolgerà il tutto. Attualmente è in corso l'evento Mantenere la Posizione (terminerà il 13 febbraio) con cui potrete ottenere l'M1992 per la classe Supporto. Una volta terminato sarà la volta di Pelle d'Acciaio, evento incentrato ...