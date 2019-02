Adrian | gli ascolti sprofondano | invece trionfa la Rai con l’ultima puntata de “La

Adrian - Adriano Celentano e l'ossessione per il denaro : 'Quei soldi non gli sarebbero arrivati - e così...' : Caro Celentano, mille pensieri mi affollano la mente mentre decido di scriverti, perché mille sono le cose che vorrei dirti. La tua musica ha fatto da colonna sonora alla mia vita, hai regalato agli ...

Adriano Celentano : età - moglie e figli. Cosa fa oggi - le curiosità : Adriano Celentano: età, moglie e figli. Cosa fa oggi, le curiosità Carriera e vita privata Adriano Celentano È davvero difficile trovare qualcuno che non conosca Adriano Celentano. Cantante, attore, showman, il Molleggiato è al centro della scena artistica del nostro Paese da decenni. Dai lontani anni ’50 ad oggi si è perso il conto dei suoi successi tanto da essere oramai considerato uno dei pilastri della musica leggera italiana. ...

Adrian del 28 gennaio - gli ascolti precipitano nonostante le canzoni del molleggiato : Adriano Celentano ha finalmente cantato nella terza puntata di Adrian andata in onda lunedì 28 gennaio in prima serata su Canale 5, ma ciò non è bastato a risollevare le sorti del programma tanto pubblicizzato nelle scorse settimane a suon di promo martellanti a tutto volume. Dopo i risultati deludenti delle prime due puntate, quella andata in onda ieri sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, ha visto un ulteriore crollo degli ascolti, arrivando ...

Adrian gli ascolti precipitano : Adriano Celentano perde 3 milioni di spettatori : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma e della serie di Adriano Celentano "Adrian". Dando uno sguardo a quelli che sono stati gli ascolti, è possibile evidenziare che Celentano abbia perso 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata. Lo share di Canale 5, infatti, è rimasto fermo all'11%, risultato davvero deludente se paragonato a quello raggiunto dagli avversari. Celentano perde 3.000.000 di ...

Finalmente Adriano Celentano ha cantato ma gli ascolti della terza puntata di Adrian sono ugualmente disastrosi (video) : Niente da fare, il "sabotaggio" ormai è completo: Finalmente Adriano Celentano ha cantato nell'anteprima della terza puntata di Adrian, concedendosi al pubblico del Teatro Camploy di Verona e a quello di Canale5 per un paio di canzoni, ma gli ascolti non risalgono, anzi, continuano a crollare a picco. Nonostante sia stata allungata l'anteprima in diretta da Verona fino alle 22.40, con l'aggiunta di un'ospite femminile accanto ai comici già ...

«Adrian» : Manara si dissocia - Celentano «sabota gli ascolti» : Adrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: la serie-evento di Adriano CelentanoAdrian: ...

AdrianO CELENTANO : 'HO SABOTATO GLI ASCOLTI DI CANALE5'/ 'Non me ne frega niente - ne rimarrà solo uno!' : ADRIANO CELENTANO è tornato a cantare nella terza puntata di Aspettando Adrian. Facile prevedere che gli ASCOLTI tv siano saliti su Canale 5

Adrian - Celentano canta e (s)fotte : «Ho sabotato gli ascolti di Canale5 e intendo rifarlo» : Adriano Celentano, Ilenia Pastorelli Adriano Celentano ha cantato. Di per sé, non sarebbe una notizia, se non fosse che sinora il Molleggiato si era trattenuto e, su Canale5, aveva caratterizzato le prime due puntate di Adrian con i suoi lunghi e surreali silenzi. Nello show che ha preceduto il terzo appuntamento con il cartoon, invece, il cantante si è finalmente degnato di intonare un paio pezzi attinti dal suo repertorio. ...

Adrian - Celentano rivela : 'Ho sabotato gli ascolti di Mediaset' poi canta due canzoni : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata di Adrian, la serie evento di Adriano Celentano. L'appuntamento era molto atteso poiché il pubblico era curioso di sapere cosa si sarebbe inventato questa volta il cantante pur di generare scalpore. Dopo giorni in cui molti programmi televisivi hanno ironizzato sui lunghi silenzi di Celentano, quest'ultimo ieri ha parlato ed ha svelato: "Ho sabotato gli ascolti Mediaset". Successivamente ...

Adrian - Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai di Nino Frassica : miracolo ad Adrian: Celentano non solo è apparso in pubblico al Teatro Camploy di Verona nello show che precede il cartoon, ma si è messo anche a cantare.Tutto inizia con la solita apertura affidata a Nino Frassica, stasera veramente in grande spolvero e che forse avrebbe meritato un one man show tutto suo.prosegui la letturaAdrian, Celentano fa il miracolo e canta ("Ho sabotato scientemente gli ascolti di Canale 5"). Ma lo show è ormai ...

AdrianO CELENTANO È Adrian/ 'Stasera grandi sorprese' : l'annuncio della figlia Rosita - 28 gennaio 2019 - : Torna questa sera su Canale 5 ADRIAN, preceduto dall'anteprima Aspettando ADRIAN. C'è attesa per rivedere sul palco ADRIANO CELENTANO