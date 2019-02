Vela – World Cup Series 2019 | conclusa la tappa di Miami | assegnate tutte le medaglie in

Vela – World Cup Series 2019 di Miami : conclusa la penultima giornata di regate - tutti i risultati : Nella giornata di oggi si concluderà il programma di gare con le Medal Race di 470 maschile e femminile, Laser Standard, Laser Radial e Finn. La penultima giornata di regate a Miami si è svolta con vento sui 7 nodi e ha visto da una parte, assegnare le prime medaglie in seguito alle Medal Race delle classi 49er, 49er FX, Nacra 17 ed RS:X maschile e femminile e dall’altra, la conclusione delle ultime regate di flotta da parte delle ...

Vela – World Cup Series 2019 : Tartaglini e Camboni in Medal Race : Quarto giorno di regate alle World Cup Series 2019 di Miami: Tartaglini e Camboni in Medal Race negli RS:X Ieri è andato in scena il penultimo giorno di regate a Miami per RS:X maschile e femminile, 49er, 49er FX e Nacra 17, classi che saranno protagoniste nella giornata di oggi – sabato 2 febbraio – delle rispettive Medal Race, alle quali hanno accesso i primi 10 classificati nelle regate di flotta. Sabato sarà invece ancora ...

Vela – Terza giornata intensa a Miami per le World Cup Series 2019 : Buon vento e tanto spettacolo alla Biscayne Bay di Miami per la Terza giornata di World Cup Series 2019 La Terza giornata di regate nella Biscayne Bay di Miami si è svolta con vento intorno agli 8 nodi proveniente da Nord in rotazione a Est e passaggi di perturbazioni. Tutte le classi sono riuscite a scendere in acqua e le classifiche hanno subito numerose modifiche per via dell’intensificarsi del vento. Azzurri in grande spolvero ...

Vela – World Series 2019 : poco vento a Miami nella seconda giornata di regate : poco vento a Miami per la seconda giornata delle World Series Cup 2019 Il secondo giorno di regate della tappa americana delle World Cup Series 2019 è stato caratterizzato da vento sui 5 nodi proveniente da nord in oscillazione che ha reso complicato lo svolgimento del programma di gare, andato in scena anche ieri a ranghi ridotti. Negli RS:X femminili scende dalla seconda alla terza posizione l’azzurra Flavia Tartaglini (SV Guardia ...

Vela – World Cup Series 2019 : prima giornata di regate a Miami : Primo giorno di regate a Miami per le World Cup Series 2019: bene Ferrari/Calabrò, Di Salle/Dubbini e Tartaglini nelle rispettive classi Una leggera brezza proveniente da sud-ovest ha accompagnato la mattinata del primo giorno di regate nella Biscayne Bay di Miami creando difficoltà agli organizzatori nel posizionare il campo di regata. Il programma iniziale ha quindi avuto dei ritardi dovuti all’assenza di vento che si è palesato ...

Vela – World Cup Series 2019 : prende il via la tappa americana con la cerimona d’apertura di Miami : Nella notte di Miami ha preso il via la tappa americana delle World Cup Series 2019 con il caratteristico taglio del nastro È stato tagliato nella notte di Miami il nastro della seconda tappa delle World Cup Series 2019. La cerimonia di apertura si è tenuta nella serata di ieri e da oggi si entrerà nel vivo delle regate con tutte le classi che scenderanno nelle splendide acque della Biscayne Bay. Il programma dell’evento prevede per ...

Vela – World Cup Series 2019 : la squadra azzurra in partenza per Miami - sede della seconda tappa : La delegazione italiana vedrà scendere in acqua 29 atleti in occasione della seconda tappa delle World Cup Series 2019 Sono partiti ieri dall’Aeroporto di Roma Fiumicino gli azzurri della Vela che prenderanno parte alla seconda tappa delle World Cup Series 2019 che si terrà a Miami dal 28 gennaio al 3 febbraio. Fabio Taccola Miami essendo stata una tappa fondamentale anche delle World Cup Series 2018, rappresenta un pilastro del ...

Vela – World Cup Series 2019 : l’Italia a Miami per la seconda tappa : La Vela italiana a Miami per la seconda tappa delle World Cup Series 2019 Sono partiti ieri – giovedì 24 gennaio – dall’Aeroporto di Roma Fiumicino gli azzurri della Vela che prenderanno parte alla seconda tappa delle World Cup Series 2019 che si terrà a Miami dal 28 gennaio al 3 febbraio. Miami essendo stata una tappa fondamentale anche delle World Cup Series 2018, rappresenta un pilastro del circuito invernale per i ...

Blizzard ha sVelato i dettagli dell'Arena World Championship (AWC) e del Mythic Dungeon International (MDI) 2019 - i due eSport di World of Warcraft : Lo scorso 18 gennaio Blizzard ha reso noti sul sito ufficiale di World of Warcraft tutti i dettagli relativi all'AWC 2019 e all'MDI (dove 'I' non sta più per Invitational, bensì per International) 2019. Nel caso in cui ve li foste persi, ecco a voi un ampio riepilogo degli eventi.L'Arena World Championship di quest'anno propone alcune varianti rispetto alle precedenti edizioni, secondo lo schema che segue:Nord America ed Europa beneficeranno di ...

Yoshi’s Crafted World e Kirby Epic Yarn 3DS : Data di uscita sVelata : A grande sorpresa Nintendo ha annunciato la Data di uscita di 2 titoli molto attesi dai giocatori su Switch e 3DS, parliamo di Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn, entrambi previsti per Marzo 2019. Date di uscita per Yoshi’s Crafted World e Kirby’s Epic Yarn Il primo uscirà in esclusiva Nintendo Switch il 29 Marzo mentre il secondo approderà solo su 3DS dall’8 Marzo. Yoshi’s Crafted ...