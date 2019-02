: Ultim'ora #Toninelli:no a terzo traforo Gran Sasso - Cyber_Feed : Ultim'ora #Toninelli:no a terzo traforo Gran Sasso - NotizieIN : Toninelli:no a terzo traforo Gran Sasso - TelevideoRai101 : Toninelli:no a terzo traforo Gran Sasso -

"L'indirizzo politico è che non serve e non si farà.Fare altri buchi nelle montagne no. Sarebbe più dispendioso".Così il ministrosull'ipotesial. "Evitiamo altri impatti ambientali. Mettiamo in sicurezza tutto, ma evitiamo opere faraoniche che sono mangiatoie per un certo sistema politico e affaristico". La ferrovia Roma-Pescara è "una priorità nazionale", rientrerà nelle opere a cui sono destinate risorse "non solo per velocizzarla, ma per renderla una linea ad alta velocità" aggiunge.(Di lunedì 4 febbraio 2019)