Tav | Ue | “Contributi da restituire in caso di ritardi? Non possiamo escluderlo”

(Di lunedì 4 febbraio 2019) La Commissione Ue torna a farsi sentire sul Tav nei giorni in cui la maggioranza litiga sul dossier più caldo per il governo, tra la visita di Matteo Salvini a Chiomonte e le “supercazzole” evocate da Luigi Di Maio. E lo fa con un portavoce (anonimo) citato dall’agenzia Ansa per ribadire che l’Italia potrebbe essere costretta a riversare i fondi europei nelle casse di Bruxelles se i tempi di realizzazione dovessero allungarsi ancora: “Nonescludere, se ci sonoprolungati, di dover chiedere all’Italia i contributi già versati”. E viene anche alimentato il rischio di vedere “allocati ad altri progetti” europei i soldi non spesi.Riguardo all’attesa per l’analisi costi-benefici, nelle mani del ministro Danilo Toninelli da alcune settimane ma non ancora resa pubblica in attesa del confronto proprio con i ...