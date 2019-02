Settore costruzioni Regno Unito prosegue il suo trend negativo : Non sono stati troppo positivi i recenti numeri di costruzione PMI per l'economia del Regno Unito di gennaio. Indubbiamente nonostante il crollo di Carillion di un anno fa, il Settore delle ...

FILLEA - FILCA e UIL di Ragusa denunciano la crisi del Settore costruzioni e si preparano alla manifestazione unitaria nazionale del 15 marzo ... : Il segretario generale della FILCA Cisl Paolo Gallo aggiunge che: "Il territorio del Ragusano è stato per tanti anni il fiore all'occhiello dell'economia siciliana; oggi l'economia del territorio è ...

Mette il turbo l'indice del Settore costruzioni italiano - +2 - 03% - : Balzo per il settore costruzioni a Milano che non si fa distrarre dall'andamento incolore del comparto costruzioni europeo e riporta una performance del 2,03%. Intanto l' indice EURO STOXX ...

Eurozona - in calo la produzione nel Settore costruzioni : Segnali di rallentamento per il mercato delle costruzioni nella Zona Euro . Secondo l'Eurostat, la produzione nel settore delle costruzioni è diminuita a novembre dello 0,1% dopo il -1,6% registrato ...

Il Settore costruzioni a Milano in territorio positivo - +1 - 48% - : Scambi in rialzo per l' indice del settore costruzioni italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dal comparto costruzioni europeo . Il FTSE Italia Construction & Materials ha aperto a 26.211,...

Giornata in tenuta per l'indice del Settore costruzioni italiano - +0 - 66% - : Si è mosso in territorio positivo il settore costruzioni a Milano, che prende il via in moderato rialzo rispetto alla vigilia, performando molto meglio del comparto costruzioni europeo, che dà segnali ...

L'indice del Settore costruzioni italiano si muove verso il basso - -1 - 50% - - in forte calo Buzzi Unicem : Andamento depresso per il comparto costruzioni in Italia . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Construction & Materials . L' indice FTSE Italia Construction & ...