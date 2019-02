I cibi da mangiare ed evitare durante il ciclo

Diabete e glicemia alta : ecco cosa mangiare e come associare i cibi per evitare pericolosi picchi glicemici : La glicemia alta e il rischio di sviluppare il Diabete di tipo 2 sono tra le più grandi preoccupazioni alimentari del nostro tempo. Ma per prevenire è sufficiente seguire alcune regole alimentari valide per tutti, soprattutto per chi soffre di pericolosi picchi glicemici. Abbiamo chiesto al biologo nutrizionista Vincenzo Liguori dei consigli e delle indicazioni di massima da seguire per chi vuole mangiare in maniera corretta ed evitare di ...