Gand-Wevelgem 2019 | annunciato il percorso e le squadre partecipanti Il Kemmelberg resta

(Di lunedì 4 febbraio 2019) È stata presentata oggi l’81ma edizione della, classica del pavé che si svolgerà domenica 31 marzoe precederà come di consueto di una settimana il Giro delle Fiandre. Ilè stato mantenuto invariato nelle parti principali, ma sono state introdotte delle modiche minori per migliorare la sicurezza dei corridori, con la scelta di strade più ampie in alcuni tratti. Nei 251,5 km da Deinze a, ci saranno dieci muri, tra cui il mitico, che verrà affrontato due volte, l’ultima a 34 km dal traguardo e anche quest’anno sarà quindi il punto chiave della corsa. Sono state poi confermate le Ploegstreets, le insidiose strade sterrate affrontate nelle ultime edizioni.Per quanto riguarda invece le, oltre ai diciotto team World Tour presenti di diritto, sono state invitate sette formazioni Professional. Quattro di queste arrivano dal ...