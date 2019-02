Cuba | tornado a L’Avana | il numero delle vittime sale a 6

Tornado colpisce Cuba - 4 i morti : appello all'”unità” per fronteggiare la catastrofe : Cuba in allerta in seguito al violento Tornado che ha colpito ieri L’Avana: le autorità Cubane hanno chiesto “unità” alla popolazione per far fronte alla catastrofe. Il bilancio è di quattro morti e 195 feriti. Secondo le informazioni ufficiali, il numero delle vittime è in gran parte dovuto ai crolli, con 1.238 case “coinvolte”. La cifra include i crolli parziali e totali. Il ministero dellaSalute pubblica ha ...