Carlo Calenda | Il Pd non basta più SiamoEuropei può andare sopra il 30%

Carlo Calenda - il sondaggio sulla sua lista che polverizza Matteo Renzi e il Pd : 'Puntiamo al 30%' : Carla Calenda ha un sondaggio molto ottimista tra le mani. L'ex ministro, intervistato da Alan Friedman, sostiene che il suo listone 'siamo europei', antisovranista, ha l'obiettivo di 'raggiungere il ...

Carlo Calenda - il sondaggio sulla sua lista che polverizza Matteo Renzi e il Pd : "Puntiamo al 30%" : Carla Calenda ha un sondaggio molto ottimista tra le mani. L'ex ministro, intervistato da Alan Friedman, sostiene che il suo listone "siamo europei", antisovranista, ha l'obiettivo di "raggiungere il 28 per cento". Riporta il Fatto quotidiano che in realtà Calenda voglia addirittura superare il 30 p

Carlo Calenda attacca il Pd : 'Alle politche la qualità delle liste era davvero scadente' : Carlo Calenda non molla. L'ex ministro dello Sviluppo economico da settimane sta lavorando alla costruzione di un 'listone della sinistra' in vista delle elezioni europee . E, nonostante Emma Bonino , ...

Carlo Calenda attacca il Pd : "Alle politche la qualità delle liste era davvero scadente" : Carlo Calenda non molla. L'ex ministro dello Sviluppo economico da settimane sta lavorando alla costruzione di un "listone della sinistra" in vista delle elezioni europee. E, nonostante Emma Bonino, che avrebbe dovuto essere uno dei suoi "partner" più importanti, gli ha già fatto sapere che +Europa

Carlo Calenda punta a superare il 30% alle elezioni europee : "L'obiettivo è superare il 30%, rivolgendoci anche a elettori del centrodestra delusi da Salvini". Lo ha detto l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, nel corso della presentazione del manifesto 'Siamo europei' ad alcune associazioni europeiste.Una operazione simile all'Ulivo? "Oggi non ci sono più grandi partiti dietro, quindi la chiave è la mobilitazione popolare. L'unico grande partito - ha proseguito - ...

"Caro centrosinistra - per ritrovare l’anima non basta un Carlo Calenda?" : Il (vago) manifesto dell’ex ministro non fa ?i conti con le illusioni degli anni Novanta e ?con il nodo posto dall’insorgenza populista

Caro centrosinistra - per ritrovare l'anima non basta un Carlo Calenda : ... nel nostro modo di lavorare, nelle straordinarie opportunità che si aprivano a chi aveva curiosità e voglia di confrontarsi con il mondo. Le voci dissenzienti come quella di Roberts, o del filosofo ...

Alessandro Di Battista - un Carlo Calenda tutto da godere : 'Buffone - imbecille - cretino' : ' Alessandro Di Battista è un gran buffone ' e 'un cretino '. Non usa mezzi termini Carlo Calenda che, ospite del forum #PoliticaPresse , a proposito dell'ex deputato 5 stelle, dice: 'Vedere un grande ...

Alessandro Di Battista - un Carlo Calenda tutto da godere : "Buffone - imbecille - cretino" : "Alessandro Di Battista è un gran buffone" e "un cretino". Non usa mezzi termini Carlo Calenda che, ospite del forum #PoliticaPresse, a proposito dell'ex deputato 5 stelle, dice: "Vedere un grande Paese che è in balia di uno che dice cose enormi, tu puoi essere anche uno che nella vita ha fatto solo

Carlo Calenda perde subito pezzi : ecco chi lo scarica - dove precipita il suo listone sinistro : Giusto il tempo di registrare una stima incoraggiante da parte di Swg , che il 'listone di sinistra' al quale l'ex ministro Carlo Calenda sta lavorando da settimane in vista delle elezioni europee ...

Sondaggio Mentana - il botto pazzesco della lista di Carlo Calenda : ecco quanto vale : Una sorta di "battesimo ufficiale": il "listone unico di sinistra", quello a cui l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sta lavorando ormai da settimane, ha fatto l'esordio ufficiale al consueto Sondaggio realizzato ogni lunedì da Swg per il tg di Enrico Mentana su La7. E la stima dei

Carlo Calenda a futura memoria : "Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo - ma non firma il manifesto perché “ho una consulenza” - “ti aiuto ma da dietro” : Sono stanco di chi su Twitter grida al fascismo ma non firma il manifesto perché "ho una consulenza", "ti aiuto ma da dietro", degli editorialisti che non propongono ma dileggiano, degli imprenditori che "stiamo andando a sbattere", ma votano Lega. Anime morte". Il tweet di Carlo Calenda a tutti quelli che non entrano con la loro faccia nell'agone politico in un momento di emergenza come ha fatto lui.

Carlo Calenda : 'Voto Ue - restiamo in serie A - o saremo i lacché di Orban' : In Europa c'è il 50% di welfare del mondo a fronte del 6,5% di popolazione'. In epoca di populismo imperante non servono messaggi chiari e di rottura? 'Ma non semplicistici davanti a problemi ...

Carlo Calenda : "M5S non farà mai cadere il Governo - se no Di Maio torna a fare quello che faceva prima - cioè nulla" : "I 5 Stelle non faranno mai cadere questo Governo. Hanno la regola dei due mandati, per cui se facessero cadere il Governo, Di Maio tornerebbe a fare quello che faceva prima, cioè nulla. Sarei molto tranquillo su quello che faranno i 5 Stelle, non so la Lega invece". Carlo Calenda, intervistato su Sky Tg24 nel corso de "L'Intervista" di Maria Latella, non crede a una precipitazione nella maggioranza legata all'autorizzazione a procedere ...