A24-A25 | Toninelli | ' La proroga della concessione sta per finire'

Maltempo : nevischio su A24 e A25 : nevischio sulle autostrade abruzzesi A24 e A25: non si registrano disagi per gli automobilisti, anche grazie alla presenza di mezzi spargisale. Sulla A24 si segnala nevischio tra Assergi (L’Aquila) e Valle del Salto (Rieti), mentre sulla A25 tra Bussi-Popoli e il bivio A25/A24 Roma-Teramo. L'articolo Maltempo: nevischio su A24 e A25 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto L'Aquila : Strada Parchi - non ci sono danni viadotti A24-A25 : L'Aquila - Non ci sono danni nei viadotti delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25 dopo la scossa di Terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta alle 19.37 del 1 gennaio a Collelongo (L'Aquila): sono queste le risultanze delle verifiche effettuate dagli ausiliari del traffico della concessionaria Strada dei Parchi. Lo fanno sapere fonti della Spa del gruppo dell'imprenditore abruzzese Carlo Toto. In particolare, i controlli ...

Stop del MIT ad aumento pedaggi su A24 e A25. NO incremento deciso anche da CdA Autostrade per l'Italia : Il 31 dicembre 2018 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha reso noto di avere proceduto con Decreto interministeriale a sterilizzare, almeno fino alla fine giugno, gli aumenti dei ...

Autostrade A24-A25 - concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi : Autostrade A24-A25, concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi La concessionaria delle due tratte ha deciso di bloccare fino al 28 febbraio gli aumenti, di circa il 19%, che sarebbero scattati a mezzanotte del 31 dicembre. La società attacca "l'incomprensibile posizione di Anas”. Toninelli: stop aumento pedaggi in 90% ...

Pedaggi autostradali - Strada dei Parchi sospende aumenti per la A24 e A25 : La concessionaria delle autostrade A24-A25 blocca di propria iniziativa gli aumenti che sarebbero scattati a partire da mezzanotte. Lo ha reso noto la stessa azienda spiegando di aver intrapreso questa Strada "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". Il riferimento è all'accordo raggiunto col Ministero ma saltato per l'opposizione di Anas che chiede gli interessi sulle rate non pagate dal concessionario.Continua a leggere

Autostrade A24-A25 - concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi - : La concessionaria delle due tratte ha deciso di bloccare gli aumenti, di circa il 19%, che sarebbero scattati alla mezzanotte del 31 dicembre 2018. La società attacca "l'incomprensibile posizione di ...

Aumento pedaggi autostrade - Strada dei parchi blocca il rincaro per A24-A25 e accusa Anas : “Posizione incomprensibile” : L’Aumento sui pedaggi delle autostrade A24 e A 25 non ci sarà. A comunicarlo è stata la Strada dei parchi, società concessionaria delle arterie in questione, che ha bloccato di propria iniziativa il rincaro di circa il 19% che sarebbe scattato oggi a mezzanotte. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, quindi, ora il mancato Aumento è diventato ufficiale, anche se non mancano le polemiche, soprattutto tra Strada dei parchi e Anas, accusata ...

Autostrade A24-A25 - concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi : Autostrade A24-A25, concessionaria sospende l'aumento dei pedaggi La concessionaria delle due tratte ha deciso di bloccare i rincari, di circa il 19%, che sarebbero scattati alla mezzanotte del 31 dicembre 2018. La società attacca "l'incomprensibile posizione di Anas” che si era opposta al negoziato col Ministero dei ...

Strada dei Parchi sospende gli aumenti dei pedaggi su A24 e A25 : Strada dei Parchi, concessionaria delle autostrade A24 e A25, blocca di propria iniziativa gli aumenti dei pedaggi, di circa il 19%, che sarebbero scattati oggi a mezzanotte. Lo rende noto la stessa Spa che ha deciso "nonostante l'incomprensibile posizione di Anas". La società ha deciso di sospendere gli aumenti dei pedaggi approvati dal Governo a fine 2017 e quelli previsti dalla Convenzione vigente per il 2019. L'intesa per la ...

Aumento pedaggi A24-A25 - protesta sindaci : L'Aquila - "Gli aumenti dei pedaggi autostradali saranno un colpo mortale per i nostri territori, non ci fermeremo a questo presidio, la lotta andrà avanti, da domani mattina, primo dell'anno". Sit-in di una cinquantina di amministratori di Lazio e Abruzzo, tra cui molti sindaci, al casello L'Aquila ovest dell'A24 per protesta contro gli aumenti, circa il 19%, dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25, non ...

Pedaggi autostrade - si va verso lo stop ai rincari Il caso dell'A24-A25 : Niente rincari dei Pedaggi autostradali. A questo sta lavorando il governo dopo che nei giorni scorsi è circolata la notizia di un netto aumento con l'inizio del nuovo anno. 'Aria di ottimismo al ...

Pedaggi autostrade - si va verso lo stop ai rincari. Il caso dell'A24-A25 : Niente rincari dei Pedaggi autostradali. A questo sta lavorando il governo dopo che nei giorni scorsi è circolata la notizia di un netto aumento con l'inizio del nuovo anno. 'Aria di ottimismo al ...

Autostrade - aumento pedaggi su A24 e A25/ Rincari del 19%? Proteste sindaci Lazio e Abruzzo contro Toninelli : Autostrade, aumento pedaggi su A24 e A25? Previsto rincaro del 19% dal primo gennaio, trattativa in corso e Proteste dei sindaci di Lazio e Abruzzo.

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : Proseguirà a oltranza la trattativa tra il ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle Autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara,, ...