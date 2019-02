Neve in Alto Adige | il Codacons lancia la richiesta di indennizzi per gli automobilisti

Caos Neve Alto Adige : riaperta A22 : ANSA, - BOLZANO, 3 FEB - Nevica ancora in Alto Adige nella zona di confine, mentre dalle 23 di ieri l'autostrada del Brennero A22 è di nuovo percorribile in entrambe le direzioni nella parte ...

Maltempo e Neve in Alto Adige : -16°C ai 3.399 metri di Cima Libera - riaperta l’A22 : Continua a nevicare in Alto Adige: la quota neve è attorno ai 900 metri. Fiocchi bianchi anche sul versante austriaco tra Matrei ed il confine con l’Italia. La temperatura più bassa rilevata nella notte è di -16°C ai 3.399 metri di Cima Libera in Val Ridanna. Colonnina di mercurio poco sopra lo zero a Bolzano, Bressanone e Vipiteno mentre a Merano si registrano +5°C. Dalle 23 di ieri l’autostrada del Brennero A22 è di nuovo ...

Caos Neve in Alto Adige - i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO : Caos neve in Alto Adige, i tir bloccati sull’Autobrennero. FOTO Per ore automobilisti e autisti di mezzi pesanti fermi sull’autostrada Altoatesina a causa di un’abbondante nevicata. La Protezione civile e i vigili del fuoco hanno invitato cittadini e turisti a non utilizzare le carreggiate, soprattutto in direzione nord. IL ...

Maltempo Alto Adige : stato di emergenza grave dei piani Fs Neve e gelo - la protezione civile chiede di non usare la A22 : In riferimento all’emergenza neve in atto, la protezione civile dell’Alto Adige chiede di non utilizzate l’autostrada del Brennero. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ...

Neve in Alto Adige - chiusa A22 | Valanghe su strade - automobilisti bloccati da ore | Foto : Caos Neve in Alto Adige, l'autostrada del Brennero è chiusa in direzione nord tra chiusa e Vipiteno per mezzi pesanti bloccati. Si è formata una coda di 12 chilometri, anche il servizio stradale ha difficoltà a proseguire e a raggiungere i mezzi bloccati.

Maltempo - 'bomba di Neve' blocca la A22 : 12 km di mezzi in coda in Alto Adige : La copiosa nevicata di ieri ha creato molti disagi, soprattutto nel nord Italia, e ha mandato letteralmente in tilt la viabilità in Alto Adige. L'Autostrada del Brennero - conosciuta anche come Autostrada A22 - è rimasta bloccata e si è formato una coda di mezzi lunga più di 12 km. La situazione meteo, però, è critica anche in molte parti d'Italia: Venezia sta facendo i conti con l'acqua alta, mentre i fiumi toscani ed il Tevere sono ...

Caos Neve in Alto Adige - valanga travolge l'A22. «Fermi in auto da 22 ore» : Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La slavina si è staccata da un pendio che sovrasta l'A22 al chilometro 5. In...