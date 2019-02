La Juve è soltanto Ronaldo. E Gervinho fa felice il Parma : Gervinho si mette alla pari di Cristiano Ronaldo e il Parma ferma clamorosamente la Juventus incapace di gestire per due volte il doppio vantaggio. Una doppietta a testa per i fenomeni delle due squadre in una partita che fotografa il momento no della Signora che dopo la netta eliminazione in coppa Italia contro l'Atalanta incappa in un passo falso che è una beffa maturata all'ultimo minuto. Il ritrovato Mandzukic fa tutto alla grande, ribadisce ...