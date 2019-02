Inter | in 50 mila per il Bologna | assente Zhang

Milan super - Inter ok - Juve da 5 : il "pagellone" di calciomercato : Milan sì, Inter ni, Juventus no. È in estrema sintesi il giudizio che si può dare alle tre sorelle del calcio italiano ora che è finalmente terminato il mercato di riparazione. Come da tradizione, la ...

Intervista esclusiva a Silvia Sardone : Forza Italia partito sbiadito - ormai allineato a sinistra. Milano anche capitale del crimine : È assurdo che una parlamentare eletta con una Forza politica che in campagna elettorale aveva promesso di lottare contro l'immigrazione clandestina, faccia la sua passerella a bordo di una nave piena ...

Milano : polizia Interviene per sgombero casa Aler e trova serra marijuana : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - Gli agenti impegnati nello sgombero di un appartamento Aler a Milano hanno scoperto una serra di marijuana. E' accaduto ieri in via Giambellino 58 quando i poliziotti, intervenuti per allontanare un 38enne che occupava in modo abusivo l'alloggio, si sono accorti di un'in

Antonio Conte sotto la sede dell’Inter - il commento di Marotta : “Milano è una grande città…” : Antonio Conte sotto la sede dell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: il commento di Beppe Marotta dopo lo strano avvistamento Antonio Conte è stato pizzicato sotto la sede dell’Inter nel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre Conte, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? No ...

Inter-Lazio : Icardi sfida Immobile - chi vince trova il Milan in semifinale : Ultimo quarto di finale in Coppa Italia: stasera è di scena a San Siro Inter-Lazio. Chi vince troverà il Milan in semifinale. Ecco le ultime sulle due squadre. I VIDEO DI GAZZETTA TV qui inter - ...

Conte in centro a Milano : "Inter? Non dico niente" : Antonio Conte in via Montenapoleone, pochi minuti a piedi dalla sede dell'Inter. Una coincidenza? Forse sì, forse no. La casa della società nerazzurra è in pieno centro di Milano e si sa che l'ex ...

Tifoserie più presenti d'Europa. Inter e Milan nella top 20 : «They never walk alone». L'inno del Liverpool vale, in termini di affluenza, pure per le squadre europee che possono contare sulla fedeltà di un pubblico fortemente affezionato. Tutta (e solo) Milano a rappresentare il calcio italiano nella top 20 grazie all'ottavo posto dell'Inter e al 15° del Milan. Al primo posto per affluenza allo stadio nella stagione 2017/18, secondo i dati diffusi dall'Uefa, figura il Manchester United che ha ospitato ...

Calciomercato Milan - sorpasso sull’Inter per Carrasco in prestito : Calciomercato Milan – Dopo i colpi Paquetá e Piatek il mercato dei rossoneri non sembra accennarsi a fermarmi. In questi ultimi due giorni infatti il direttore generale, Leonardo, sarebbe alla ricerca di un altro grande acquisto. L’obiettivo sarebbe quello di rendere la rosa a disposizione del tecnico, Gennaro Gattuso, il più completa possibile per riuscire […] L'articolo Calciomercato Milan, sorpasso sull’Inter per ...

Come investire 100 mila euro nel 2019 e aumentare gli Interessi : Come investire 100 mila euro nel 2019 e aumentare gli interessi Si hanno 100 mila euro da parte e ci si chiede Come investire per avere un guadagno a lungo termine determinato da un maggiore rendimento. La parola d’ordine è la solita: diversificare. Meglio cercare di dividere la somma su più prodotti di investimento, al fine di minimizzare il rischio. E lanciare una parte di questa somma su prodotti più rischiosi, poiché sono questi a essere ...

Conte a Milano smentisce Intervento su ipotesi di fusione tra Fincantieri e Leonardo : «Oggi sono a Milano per testimoniare il fatto che il governo dopo la manovra è impegnato nella fase due, nel rilancio dei cantieri e nel rilancio dell'economia». Una giornata «dedicata interamente ...

Semifinale Coppa Italia 2019 - quale sarà l’avversaria del Milan? Possibile derby con l’Inter. Date - programma - orari e tv : Il Milan si è qualificato alle semifinali della Coppa Italia 2019 di calcio, i rossoneri hanno sconfitto il Napoli per 2-0 grazie a una magica doppietta di Piatek al debutto da titolare con la nuova maglia e hanno così staccato il pass per il prossimo turno del torneo. I ragazzi di Rino Gattuso attendono di sapere quale sarà l’avversaria che dovranno affrontare in Semifinale, nel doppio confronto su andata e ritorno: sarà derby con ...

Spende 26mila euro per essere uguale a Michael Jackson : 22enne si sottopone a 11 Interventi : Il giovane Leo Blanco ha iniziato la trasformazione quando aveva 15 anni e, dopo aver speso 26mila euro ed essersi sottoposto a 11 interventi di chirurgia plastica, ora vuole proseguire nel suo obiettivo con altre operazioni estetiche.Continua a leggere

