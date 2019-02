Fico attacca (ancora) Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : Il presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico , parla a Che tempo che fa di Fabio Fazio. E su migranti, Tav e processo Diciotti, il presidente della Camera torna a "sfidare" Matteo Salvini . E apre una nuova piccola crisi all'interno della maggioranza."Le persone vanno sempre salvate. Se ci sono persone che stanno male, considerato che non sono sacchi di patate, dopo un minuto devono essere fatti sbarcare". Il riferimento è ovviamente a ...

Manovra - Fico : 'Parlamento è il faro da seguire' ma le opposizioni lo attaccano : Per iniziare al meglio il nuovo anno, Roberto Fico ha inviato a Il Sole 24 Ore una lettera in cui sostiene di voler difendere il processo legislativo. In questo modo va a rispondere alle aspre critiche dei giorni scorsi, seguite alla scarsità di tempo per la discussione sul Bilancio. Pd e Forza Italia però non sembrano avere intenzione di seppellire l'ascia di guerra. La lettera di Fico sulla 'Centralità del Parlamento' Al Sole 24 Ore Fico ha ...