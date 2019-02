Buon compleanno Antonio Lubrano | Mauricio Pinilla…

romadailynews

: Continua a farci sorridere, a commuoverci ed emozionare. Buon compleanno al regista @FerzanOzpetek che oggi spegne… - WeCinema : Continua a farci sorridere, a commuoverci ed emozionare. Buon compleanno al regista @FerzanOzpetek che oggi spegne… - Inter : Buon compleanno Ivan! ?????? #FCIM - sampdoria : ?? Buon compleanno, Karol #Linetty. Il centrocampista blucerchiato compie oggi 24 anni. -

(Di lunedì 4 febbraio 2019)…Gian Maria Gros-Pietro, Francesco Barilli, Primo Greganti, Ennio Chiodi, Patrizio Roversi, Adriana Russo, Riccardo Milana, Andrea Cioffi, Marco Ferrante, Natalie Imbruglia, Toni Matarrelli, Tiziana Ciprini, Daniela Cardinale, Edoardo Piscopo, Giovanni Frapporti, Michela Cambiaghi, Alessandra Prosdocimo…Oggi 4 febbraio compiono gli anni: Gianluca Fontana, bassista Necrodeath; Guido Capello, ex calciatore, allenatore; Alberto Fommei, ex calciatore Livorno; Silvano Tintori, architetto;di Scampamorte, giornalista, conduttore tv; Bruno Maggioni, presbitero, biblista; Giuseppe Patrucco, ex calciatore Parma; Carlo Flamigni, medico, scrittore; Giorgio Biguzzi, vescovo;Siciliano, montatore; Piergiuseppe Vacchelli, arcivescovo; Carla Barbarella, politica; Chiara Frugoni, storica.Inoltre, compiono gli anni: Gian ...